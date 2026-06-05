„Assassin’s Creed“-Schöpfer enthüllt neues Spiel und den Prolog könnt ihr schon spielen

Im Rahmen des Summer Game Fest 2026 hat Panache Digital Games sein neues Projekt 1666: Amsterdam offiziell vorgestellt. Hinter dem Studio steckt niemand Geringeres als Patrice Désilets, der als kreativer Kopf der ersten „Assassin’s Creed“-Spiele sowie von Ancestors: The Humankind Odyssey bekannt ist.

Begleitet wurde die Ankündigung von einem ersten Trailer, der einen Blick auf die Welt des Spiels gewährt. Noch spannender: Eine rund 30 Minuten lange Prolog-Demo steht ab sofort kostenlos bei Steam und im Epic Games Store zum Download bereit.

Eine Geschichte über Jahrhunderte hinweg

1666: Amsterdam wird als düsteres Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive beschrieben, das großen Wert auf seine Geschichte legt. Im Mittelpunkt steht eine Welt, die von sogenannten „Originals“ beeinflusst wird – mächtigen Wesen, die seit Jahrhunderten unter den Menschen leben und ihre Fähigkeiten zum eigenen Vorteil einsetzen.

Die Handlung erstreckt sich über mehrere Zeitebenen. Neben dem titelgebenden Amsterdam des Jahres 1666 spielt die Geschichte auch im Jahr 1999 sowie in der Gegenwart. Alle drei Zeitlinien sollen nach und nach Teile eines größeren Mysteriums enthüllen.

SpielerInnen übernehmen die Rolle von Noa Brooklyn, die als sogenannte „Collector“ geboren wurde und eine Bestimmung erfüllen soll, die sie sich nicht selbst ausgesucht hat. Bereits im Prolog treffen SpielerInnen eine wichtige Entscheidung über einen Begleiter, der sie auf ihrem weiteren Weg unterstützen wird.

Die Vollversion von 1666: Amsterdam soll noch 2026 im Early Access für PC erscheinen. Konsolenversionen sind bereits geplant, werden jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Der Trailer:

Bildmaterial: 1666: Amsterdam, Panache Digital Games