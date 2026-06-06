Street Fighter 6 bestätigt das „Final Fantasy“-Gerücht zum Summer Game Fest

Ob Capcom diesen Slot kurz bevor „one more thing“ beim Summer Game Fest bekommen hätte, wenn man für die nächste DLC-Serie zu Street Fighter 6 nicht Tifa vorweisen könnte? Gut möglich. Aber es hat einfach zu gut gepasst.

Tifa Lockhart aus Final Fantasy VII auf der großen Bühne, auf der die ganze Welt in den kommenden Momenten mit der Ankündigung des finalen Remake-Teils rechnet, das hatte sich einfach angeboten. Den Bühnenauftritt mit Entwicklern (hier war’s Director Naoki Hamaguchi) bekommt auch nicht jede DLC-Ankündigung, aber das fügte sich natürlich auch ein.

Jedenfalls wird Tifa zusammen mit Yasmine, Arjun und Bosch das „Year 4 Roster“ von Street Fighter 6 verkörpern. Bosch feierte sein Debüt schon in der World Tour als Avatars Rivale und Freund – jetzt wird er spielbar. Arjun und Yasmine sind komplett neue Charaktere und Tifa natürlich der Spezialgast.

Pikant dabei auch: Tifa war lange Zeit als Gast-Charakter für Tekken 8 im Gespräch und ein großer Fan-Wunsch, bevor Bandai Namco schließlich Clive aus Final Fantasy XVI vorstellte. Ihr Auftritt in Street Fighter 6 war zuletzt schon Teil der Gerüchteküche.

Yasmine, Arjun und Bosch

Yasmine geht in Sommer 2026 an den Start und wird als „eine Oberschülerin aus den Philippinen“ vorgestellt, die ihren verschollenen Bruder sucht. Schüchtern, sanft – und mit ihrem halbmondförmigen Karambit-Messer bewaffnet

Arjun folgt im Herbst 2026 und „nutzt seine außergewöhnliche Lungenkapazität in Verbindung mit Atemtechniken des Yogas, um mit seinen einzigartigen Bare-Knuckle-Yoga-Techniken explosive Kraft zu entfesseln. Während seiner Tätigkeit als Polizist in Indien wurde Arjun beschuldigt, einen Kollegen getötet zu haben, und lebt nun auf der Flucht, während er nach dem wahren Täter sucht.“

Tifa wird Anfang 2027 noch vor Bosch (Frühling 2027) an den Start gehen und wird als versierte Kämpferin der Zangan-ryu-Kampfkunst vorgestellt. „Bosch verließ seine Heimat Nayshall, um der wahren Bedeutung von Stärke auf den Grund zu gehen, und gewann schließlich das heilige Kampfsportturnier. Seine Reisen führten ihn nach Metro City, wo er unter Luke trainierte, um moderne Kampfmethoden in die alten Techniken des Kriegerglaubens von Nayshall zu integrieren.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Street Fighter 6, Capcom