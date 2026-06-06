Sieht aus wie Super Mario Kart mit Pixelkunst – aber kommt von Ex-Devs von Diddy Kong Racing

Das nächste Abenteuer von Yooka und Laylee ist nicht das, was ihr erwartet habt. Die beiden Abenteurer zieht es von den Plattformen auf die Rennstrecke. Playtonic kündigte Super Yooka-Laylee Kart an, das optisch ziemlich eindeutige Hommage an Super Mario Kart ist – und von ehemaligen Veteranen entwickelt wird, die an Diddy Kong Racing gearbeitet haben.

„Das ausdrucksstärkste und actiongeladenste Racing-Game – voller Rivalitäten und rachegeladener Comebacks, bei dem es auf Können und Geschick ankommt“, verspricht die Steam-Seite. Neben einem Online-Modus und einem Splitt-Screen-Modus für bis zu acht Spielende soll es auch eine Solo-Kampagne geben.

„Wir entwickeln ein Kart-Rennspiel für Spieler, die es lieben, sich zu verbessern, zu experimentieren und alte Rechnungen zu begleichen“, so Playtonic in einem Kickstarter-Update zum einst Crowdfunding-finanzierten Yooka-Laylee. Offensichtlich hat man da Bock drauf.

Das Spiel sei „inspiriert von allem, was wir schon immer an Arcade-Rennspielen geliebt haben“ und soll „farbenfrohe Welten, unvergessliche Charaktere, ein befriedigendes Spielgefühl und jede Menge Gründe, immer wieder für ein weiteres Rennen zurückzukehren“ liefern.

VGC verweist darauf, dass an der Entwicklung bei Playtonic unter anderem Martin Wakeley (Designer von Diddy Kong Racing und Mickey’s Speedway USA) sowie Kevin Bayliss (Artist bei Diddy Kong Racing) beteiligt sind. VGC-Autor Andy Robinson war einst selbst bei Playtonic angestellt und muss es wissen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Super Yooka-Laylee Kart, Playtonic