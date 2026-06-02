KEMURI von Ikumi Nakamura meldet sich nach fast drei Jahren mit erstem Gameplay zurück

Es ist eine ganze Weile her, dass wir KEMURI gesehen haben. Das Spiel vom neuen Studio von Ikumi Nakamura wurde bei den The Game Awards 2023 angekündigt. Zuvor war Nakamura bei der E3 2019 zum Branchen-Liebling avanciert; ihrem brandneuen Studio UNSEEN gehörte schnell die Aufmerksamkeit.

Doch es wurde still um KEMURI. Bei der State of Play im Juni 2026 feierte KEMURI jetzt ein actionreiches Comeback mit einem ersten ausführlichen Blick auf das Gameplay. Inklusive einem erneut sehr sympathischen Bühnenauftritt von Ikumi Nakamura.

„KEMURI entführt euch in ein Reich, in dem das Unvorhersehbare auf das Außergewöhnliche trifft, in einem Großstadtdschungel, in dem sich mysteriöse Kreaturen – YOKAI – unter der Bevölkerung verstecken. Werdet ein YOKAI-JÄGER und nutzt FOX WINDOW, um die Geheimnisse der Stadt zu lüften und das Gleichgewicht in die Welt zu bringen“, so die offizielle Einführung.

Nakamura beschrieb den Titel einst als „übernatürliches kooperatives Online-Action-Spieler-gegen-Feind-Spiel“. Es soll die reale Welt mit jener der Yokai verbinden und die intellektuelle Neugier der SpielerInnen wecken, die „wir im Laufe des Erwachsenwerdens verloren haben“.

KEMURI wird im Online-Koop-Modus mit bis zu zwei weiteren Spielenden absolviert, aber kann auch ganz alleine gespielt werden. Auch im Einzelspielermodus sei man in der Stadt nie wirklich allein – Jäger und Yokai stehen stets zur Seite. KEMURI soll 2027 für PlayStation 5 erscheinen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: KEMURI, UNSEEN