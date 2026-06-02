Nach zehn Jahren geht es mit Until Dawn weiter – die Fortsetzung erscheint 2027 für PS5

Der nächste große Titel der State of Play war die offizielle Enthüllung von Until Dawn 2. Über zehn Jahre nach dem Original kehrt die Horror-Reihe zurück – diesmal mit einer komplett neuen Geschichte, neuen Figuren und einem neuen Schauplatz.

Dass es weitergeht, dürfte nicht nur wegen entsprechender Gerüchte nicht großartig überraschen. Sony hatte Until Dawn in den letzten Jahren ein Remaster und eine Film-Adaption spendiert. Die Fortsetzung wird von Firesprite und nicht mehr von Supermassive Games entwickelt. Das Spiel wird 2027 für die PlayStation 5 erscheinen. Einen ersten Trailer gibt es jetzt auch.

Geisterjäger geraten in echten Horror

Im Mittelpunkt steht diesmal die Crew des erfolgreichen Paranormal-Kanals „Dead True“. Das Problem: Die Gruppe hat bisher nie echte übernatürliche Ereignisse erlebt. Ihre Videos waren größtenteils inszeniert.

Für eine neue Fernsehsendung reist das Team auf eine abgelegene tropische Insel, wo sie ihre bislang größte Folge produzieren sollen. Doch schon bald wird klar, dass sich auf der Insel tatsächlich düstere Geheimnisse verbergen. Jahrhundertealte Mächte und rachsüchtige Schrecken machen die Jagd nach Klicks plötzlich zur Nebensache.

Wie schon im Vorgänger stehen Entscheidungen und deren Konsequenzen im Mittelpunkt. Beziehungen zwischen den Figuren sollen diesmal sogar eine noch größere Rolle spielen und neue Verzweigungen der Handlung ermöglichen. Selbst kleine Entscheidungen können einen Butterfly-Effekt auslösen und den Verlauf der Geschichte verändern.

Fans des Originals dürfen sich außerdem über die Rückkehr von Dr. Hill freuen. Der mysteriöse Psychologe wird erneut von Peter Stormare verkörpert. Weitere Details zum Gameplay und zur neuen Besetzung sollen in den kommenden Monaten folgen. Bis dahin bleibt vor allem eine Frage offen: Wer überlebt diesmal bis zum Morgengrauen?

Der erste Trailer:

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Until Dawn 2, Sony Interactive Entertainment, Firesprite