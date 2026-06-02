Das von Mecha-Action und JRPGs inspirierte Ironwing Valiant bietet neue Einblicke

In Kürze soll ein geschlossener Alpha-Test für Ironwing Valiant: Record of Astera stattfinden, wie Entwickler Tiger Team bekanntgibt. Das Spiel ist ein temporeiches Mecha-Action-JRPG mit einer Mischung aus Fern- und Nahkampfmechaniken, umfangreicher Mech- und Begleiter-Anpassung sowie Kämpfen in Echtzeit.

Die Story profitiert vor allem von charakterstarken Figuren. In der Rolle des jungen Mecha-Piloten Reinhardt kämpfst du dich durch verschlafene Dörfer, gewaltige Festungsstädte und vom Krieg gezeichnete Industriezentren.

Die Geschichte von Ironwing Valiant: Record of Astera spielt in der Welt Euridia, genauer im kleinen Bergkönigreich Astera. Sie ist von chinesischer und koreanischer Mythologie sowie dem Roman „Die Geschichte der Drei Reiche“ inspiriert. Du verteidigst deine Heimat und kämpfst für die Unabhängigkeit deines Reiches gegen das Gundrianische Imperium.

Nah- und Fernkampf-Mech

Die Mechs, im Spiel „Valiant“ genannt, kannst du vollständig an deinen Spielstil anpassen. Auch optisch geht am Mech einiges: Kopf, Arme, Beine, Kern und kleinere Komponenten haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Bauteilen, dazu kommt eine große Auswahl einzigartiger Nah-, Fern- und Unterstützungswaffen. Hinzu kommen Anpassungsmöglichkeiten für Begleiter und Gruppen, zahlreiche Gegnertypen wie Infanterie, gepanzerte Fahrzeuge, Mechs und Eliteeinheiten sowie eine Handlung im klassischen JRPG-Stil.

Im Kampf gilt es, die vielfältigen Möglichkeiten des Mecha-Gefechts zu meistern: Du trittst sowohl im Nah- als auch im Fernkampf mit einem breiten Arsenal an Waffen an, darunter Kanonen, Raketenwerfer, Schwerter, Äxte, Schilde und mehr. Zwei unterschiedliche Archetypen bestimmen dabei deine Rolle auf dem Schlachtfeld – entweder du steigst in die Lüfte auf und kämpfst aus der Luft, oder du setzt auf einen vielseitigen Allround-Ansatz, um flexibel auf jede Situation reagieren zu können.

Vorgestellt wurde Ironwing Valiant: Record of Astera beim Indie Quest 2026 Showcase vor wenigen Tagen. Es soll „bald“ für PC-Steam verfügbar sein. Wenn ihr euch auf dem Laufenden halten wollt, findet ihr die Twitter-Seite der Entwickler hier.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Ironwing Valiant: Record of Astera, Tiger Team