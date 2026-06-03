Von Bioshock über Tomb Raider zum wandelnden Hühnerhaus: REKA startet jetzt durch

Fast zwei Jahre nach dem Start im Early-Access steht die Vollversion von REKA in den Startlöchern. Das gemütliche Hexen-Abenteuer des Berliner Entwicklerstudios Emberstorm Entertainment erscheint am 18. August 2026 in Version 1.0 für PC über Steam.

Der Titel war ursprünglich im September 2024 in den Early-Access gestartet und konnte sich seitdem eine treue Community aufbauen. Passend zur Ankündigung der Vollversion wurde nun auch ein neuer Trailer veröffentlicht.

Hexenleben auf wandelnden Hühnerbeinen

In REKA schlüpfen SpielerInnen in die Rolle einer jungen Hexe, die von der legendären Baba Jaga in den mystischen Künsten unterrichtet wird. Gemeinsam mit einem wandelnden Hexenhaus auf riesigen Hühnerbeinen erkundet man eine offene Welt voller Magie, Geister und Geheimnisse.

Dabei sammeln SpielerInnen Zutaten, helfen Dorfbewohnern bei ihren Problemen oder nutzen ihre Fähigkeiten für weniger freundliche Zwecke. Die Entscheidungen sollen Einfluss darauf haben, wie die Bewohner auf die Hexe reagieren.

Die Geschichte stammt unter anderem aus der Feder von Rhianna Pratchett, die bereits an Spielen wie Tomb Raider und BioShock Infinite mitgewirkt hat.

Mehr Baumöglichkeiten und ein neues Finale

Mit der Vollversion erhält REKA zahlreiche neue Inhalte und Verbesserungen. Besonders das Hausbau-System wird deutlich erweitert. SpielerInnen können künftig mit zusätzlichen Materialien wie Birke, Fichte, Buche, Kiefer und Lehm bauen und Gebäude in verschiedenen Winkeln platzieren.

Hinzu kommen eine frei bewegliche Kamera für den Baumodus, eine komplett überarbeitete Benutzeroberfläche, neue Erfolge sowie zahlreiche Komfortverbesserungen.

Darüber hinaus versprechen die Entwickler den emotionalen Abschluss der Geschichte rund um Reka und Baba Jaga. Gleichzeitig wird das Spiel zum Start von Version 1.0 auch neue Sprachoptionen erhalten, darunter Japanisch und vereinfachtes Chinesisch.

Für Fans von gemütlichen Lebenssimulationen, magischen Abenteuern und slawischer Folklore dürfte REKA damit im August einen Blick wert sein. Die Steam-Seite zu REKA findet ihr hier, den neuen Trailer seht ihr nachfolgend!

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: REKA, Fireshine Games, Emberstorm Entertainment