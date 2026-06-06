Attack on Titan 3 angekündigt: Neues Spiel erzählt die komplette Geschichte des Anime

Im Rahmen des Summer Game Fest 2026 hat Koei Tecmo mit Attack on Titan 3 einen neuen Serienteil angekündigt. Der kommende Titel soll dabei deutlich größer ausfallen als seine Vorgänger, denn erstmals möchte das Entwicklerteam die komplette Handlung des beliebten Animes in einem einzigen Spiel erzählen.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht. Fans müssen sich daher noch etwas gedulden. Immerhin hat Koei Tecmo bereits angekündigt, am 1. Juli 2026 weitere Informationen zum Projekt veröffentlichen zu wollen.

Von den ersten Titanen bis zum großen Finale

Der erste Trailer macht bereits deutlich, wie ambitioniert das Vorhaben ist. Schon in den ersten Szenen werden zentrale Momente aus verschiedenen Abschnitten der Geschichte gezeigt. Von Erens frühen Tagen innerhalb der Mauern bis hin zu den Ereignissen rund um das „Rumbling“ scheint die gesamte Handlung der Vorlage berücksichtigt zu werden.

Damit dürfte Attack on Titan 3 das bislang umfangreichste Spiel zur Reihe werden. Während frühere Titel nur einzelne Handlungsabschnitte adaptierten, soll der neue Ableger offenbar die komplette Reise der Hauptfiguren nachzeichnen.

Veröffentlichung für alle aktuellen Plattformen geplant

Zum Ende des Trailers bestätigte Koei Tecmo bereits die geplanten Plattformen. Demnach erscheint Attack on Titan 3 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC via Steam. Weitere Details zu Spielmechaniken, Umfang oder möglichen Editionen stehen derzeit noch aus.

Der Trailer:

via GamePro, Bildmaterial: Attack on Titan 3, Koei Tecmo, Omega Force