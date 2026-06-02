Die Neuerscheinungen im Juni mit Star Fox, Final Fantasy, einem HD-2D-RPG und mehr

Da sind wir schon wieder im Juni. Die Temperaturen steigen – und meistens werden die Listen der Neuerscheinungen proportional kürzer. So ein bisschen deutet sich das im Juni auch schon an.
Morgen eröffnet Final Fantasy VII Rebirth für Switch 2 und Xbox unsere Auswahl der Neuerscheinungen. Hattet ihr auf dem Plan, dass Gothic 1 Remake endlich erscheint? Nach vielen Jahren der Entwicklung ist es plötzlich so weit!
Clair Obscur: Expedition 33 erhält in Europa die einst US-exklusive Mirror Edition und High on Life eine „Switch 2“-Version, bevor es mit Denshattack einen spannenden und ungewöhnlichen Indie gibt und mit The Adventure of Elliot das nächste HD-2D-RPG von Square Enix.
Nintendo versorgt seine Fans gewohnt zuverlässig auch in diesem Monat mit einem First-Party-Game. Die Neuauflage von Star Fox für die Switch 2 macht nicht viel neu, aber dafür vieles besser. Welches sind eure Must-Haves in diesem Monat?
Unsere Auswahl:
- Final Fantasy VII Rebirth (SW2, Xbox): 3. Juni (bei Amazon bestellen*)
- Tetris the Grand Master 4: Absolute Eye (Switch): 4. Juni (Nur Download)
- River City Saga: Journey to the West (Multi): 4. Juni (Nur Download)
- Donkey Kong 64 (Switch Online): 4. Juni (Nur Download)
- Clair Obscur – Mirror Edition (PS5): 5. Juni (bei Amazon bestellen*)
- Gothic 1 Remake (Xbox, PS5, PC): 5. Juni (bei Amazon bestellen*)
- Solarpunk (Multi): 8. Juni (Nur Download)
- Tavern Talk Stories: Dreamwalker (PC, Switch): 9. Juni (Nur Download)
- High on Life (SW2): 16. Juni (bei Amazon bestellen*)
- Denshattack (Multi): 17. Juni (Nur Download)
- The Adventure of Elliot (Multi): 18. Juni (bei Amazon bestellen*)
- R-Type 1&2 Tactics Cosmos (Multi): 18. Juni (bei Amazon bestellen)
- Shadow Gambit (PS5): 24. Juni (bei Amazon bestellen*)
- Star Fox (Switch 2): 25. Juni (bei Amazon bestellen*)
- Dead or Alive 6 Last Round (Xbox, PS5, PC): 25. Juni (Nur Download)
- Rayman: 30th Anniversary (PS5, Switch): 26. Juni (bei Amazon bestellen*)
- Super Pocket Rare Edition (Handheld): 26. Juni (bei Amazon bestellen*)
- Super Meat Boy 3D (Multi): 30. Juni (bei Amazon bestellen*)
- Momento (SW2, PS5, Switch): 30. Juni (bei Amazon bestellen*)
- The Witch’s Bakery (SW2, Switch, PS5): 30. Juni (bei Amazon bestellen*)
- Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains (Multi): 30. Juni (bei Amazon bestellen*)
Bildmaterial: Denshattack!, Fireshine Games, Undercoders
8 Kommentare
Ich habe diesen Monat tatsächlich sogar 3 Spiele vorbestellt, bin also gut beschäftigt haha. Von diesen 3 Spielen ist aber nur The Adventures of Elliot: The Millenium Tales hier auf der Liste, das mein Partner und ich gemeinsam im lokalen Co-Op spielen werden Die erste Demo auf der Switch 2 gefiel uns bereits sehr gut, für die Vollversion steigen wir aber auf die PS5 um.
Ansonsten erscheint am 12. Juni nachträglich eine asiatische Retail-Version von Inazuma Eleven: Victory Road mit englischen/deutschen Texten, die ich für die Switch 2 vorbestellt habe (keine Game-Key-Card, danke Level-5!). Eigentlich habe ich weder mit Fußball noch mit Inazuma Eleven viel am Hut, aber irgendwie bin ich trotzdem super neugierig drauf haha.
Und am 26. Juni erscheint ebenfalls nachträglich die Retail-Version von Birushana: Winds of Fate für die Switch, das vor ein paar Tagen bereits digital erschienen ist und auf das ich ebenfalls schon sehnsüchtig warte
Das wird auf jeden Fall ein voller Monat für mich
Für mich gibt's absolut nichts, das ein Release-Fenster hat.
Kyoto Xanadu hat ja noch nicht einmal einen Publisher und mit dem neuen Fire Emblem hat uns Nintendo ja sowas von verarscht. Ich teile nicht den Optimismus, dass das wirklich diese Jahr noch erscheint. Ansonsten gibt's wirklich nichts, aufdas ich mich freuen würde. Corpse Party 2 word ja nun schon zwei Jahre verschoben.
Definitiv Denshattack! Das Spiel sieht einfach zu geil aus, als dass ich es nicht mit einem Kauf belohnen könnte. Auch die Demo hat komplett gerockt. Ich muss das spielen!
Auch die physische Fassung von Super Meat Boy 3D möchte ich mit einem Kauf belohnen. Es sieht wirklich toll aus und allein dafür, dass es keine Game Key Card ist, muss ich hier zuschlagen.
Ansonsten nichts zu Release. The Adventures of Elliot wird ein Sales-Titel, keine der beiden Demos hat mich restlos überzeugt, ehrlich gesagt. Und mit Mina the Hollower bin ich an der Action-Adventure-Front eh gerade bestens bedient, da muss ich ein ähnlich gerichtetes Abenteuer so schnell hintereinander nicht unbedingt haben.
Aber schön, dass der Monat mal wieder ruhiger ist, da kann ich ein paar Dinge nachholen. Aktuell sitze ich neben Mina noch an Escape from Ever After und auch Schrödinger´s Call möchte noch unbedingt in meine Sammlung...
Final Fantasy VII Rebirth hole ich tatsächlich noch mal für die Switch 2, gespielt habe ichs ja immer noch nicht, vielleicht warte ich noch bis zum 3. Teil XD
The Adventures of Elliot: The Millenium Tales hat mir als 2D Zelda Fan ebenfalls auf der Switch 2 in der Demo Version sehr gefallen, und ich werde es auch dafür holen/ist schon vorbestellt.
Die nachträglich erscheinende asiatische Retail-Version von Inazuma Eleven: Victory Road werde ich mir aber auch noch zeitnah holen, da ich genau darauf gewartet habe und hier mit einem Fußball Spiel wieder was außerhalb der Komfort Zone spielen werde.
Später will ich mir auch mal The Witch’s Bakery anschauen, was ich einfach nur hübsch und cozy finde und mit dem Essen Thema auch wieder meins ist.
Das einzige, wo ich sehr versucht bin es Day 1 zu holen ist My Little Puppy. Da spiel ich gar mit dem Gedanken doch mal wieder die Special Edition mitzunehmen. Ich weiß nur nicht, ob meine Finanzen mich eher dazu zwingen bis zum neuen Monat zu warten, da ich nun doch noch ne weitere Bestellung aufgegeben hab xD
Bei Rayman 30th Anniversary bin ich noch unsicher. Eigentlich mochte ich Rayman halt nie sonderlich, doch irgendwo wär ich schon neugierig ihm nochmal ne Chance zu geben. Allerdings soll die Neuauflage so seine Probleme haben. Ich packs auf die Liste aber ich muss da noch drüber nachdenken.
Eigentlich hat ich den Super Pocket Rare Edition eingeplant aber ich glaube ich lasse es doch eher. Wenn der zweite Banjo Teil ebenfalls mit drauf wär, doch ohne hat der einfach doch zu wenig, was mich wirklich an Spielen drauf reizt. Da wird das Evercade Banjo Double Pack wohl eher das richtige für mich.
Tatsächlich überleg ich auch Monopoly früher oder später zu holen. Ich mag Monopoly eh immer sehr gern und die Star Wars Edition klingt irgendwie ganz cool. Aber sicher bin ich noch nicht. Eine Version hab ich ja schon, daher... wenn dann wirds eher was für nen Sale.
Witchs Bakery bringt mich immer etwas ins Schwanken. Einerseits siehts immer sehr hübsch und charmant aus aber andererseits weiß ich einfach nicht, ob ne Bäckerei führen mich vom Gameplay wirklich ansprechen wird. Ich könnt mir vorstellen, dass es eher nervig für mich werden könnte aber ich weiß es nicht genau. Bin da noch immer unschlüssig
Bei Elliott und Gothic bin ich mal gespannt, wie die sich schlagen werden. Schade, dass sich die Gothic Entwickler etwas in die Nessel gesetzt haben mit ihrer Aussage, dass es nur mit einem Day 1 Patch spielbar sein wird, weil man es nur so für alle direkt pünktlich zum Release Tag verfügbar machen kann. Was natürlich Unfug ist, weil jeder der kein Internet hat oder eine schlechte Verbindung es so gar nicht pünktlich spielen kann. Mal davon abgesehen, dass es ohnehin immer fürn Arsch ist, wenn ein Spiel auf Disc nicht spielbar ist, so wie es drauf ist. Ich denke zwar nicht, dass denen das auf den Kopf fallen wird, Videospiele haben ja, wie wir alle wissen, längst keine Selbstachtung mehr (ums etwas gemein auszudrücken) aber mal schauen, wie es sich generell schlagen wird.
Und das wars anscheinend auch an interessanten Titeln für diesen Monat. Reicht auch xD Mal gucken, ob bei die nächsten 8-9 Tage voller Showcases nicht noch denen einen oder anderen interessanten Shadow Drop bereit hält, oder zumindest noch was für diesen Monat bereit stellt^^