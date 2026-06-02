Die Neuerscheinungen im Juni mit Star Fox, Final Fantasy, einem HD-2D-RPG und mehr

Da sind wir schon wieder im Juni. Die Temperaturen steigen – und meistens werden die Listen der Neuerscheinungen proportional kürzer. So ein bisschen deutet sich das im Juni auch schon an.

Morgen eröffnet Final Fantasy VII Rebirth für Switch 2 und Xbox unsere Auswahl der Neuerscheinungen. Hattet ihr auf dem Plan, dass Gothic 1 Remake endlich erscheint? Nach vielen Jahren der Entwicklung ist es plötzlich so weit!

Clair Obscur: Expedition 33 erhält in Europa die einst US-exklusive Mirror Edition und High on Life eine „Switch 2“-Version, bevor es mit Denshattack einen spannenden und ungewöhnlichen Indie gibt und mit The Adventure of Elliot das nächste HD-2D-RPG von Square Enix.

Nintendo versorgt seine Fans gewohnt zuverlässig auch in diesem Monat mit einem First-Party-Game. Die Neuauflage von Star Fox für die Switch 2 macht nicht viel neu, aber dafür vieles besser. Welches sind eure Must-Haves in diesem Monat?

Unsere Auswahl:

Bildmaterial: Denshattack!, Fireshine Games, Undercoders