Ragnarok, aber für Einzelspieler und offline – das ist das neue Ragnarok Console Project

Das Ragnarok Console Project wurde für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PC angekündigt und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 erscheinen. Hinter dem Titel stehen die Publisher Gravity und Daweon Game Media Lab sowie der Entwickler Waycoder.

Im Gegensatz zu den bisherigen Online‑ und MMO‑Ablegern der Reihe legt dieses Projekt den Fokus auf eine eigenständige Geschichte, die ihr ganz in Ruhe alleine erleben könnt. Im Story‑getriebenen, rundenbasiertes RPG, stellt ihr eine Gruppe aus Figuren aus bekannten Ragnarok‑Klassen wie etwa Knight, Mage, Priest oder Hunter zusammen und führt sie durch eine vertraute, aber neu interpretierte Spielwelt.

Diese Spielwelt greift Motive und Atmosphäre des bekannten Ragnarok‑Universums auf, erzählt aber eine eigenständige Handlung rund um eine kollabierende Realität und verborgene Wahrheiten.

Ein Multiplayer-Modus oder Coop-Modus ist bislang nicht für das Spiel angekündigt, stattdessen spielt ihr ausschließlich solo und kontrolliert eure Party selbst, ähnlich wie in klassischen JRPGs. Auch die MMO‑Mechaniken zeigen sich in bisherigen Material nicht.

Ragnarok Console Project wird voraussichtlich ein narrativ geprägtes RPG mit rundenbasierten Kämpfen im bekannten Ragnarok‑Setting, das ihr wie ein „klassisches“ Konsolen‑Rollenspiel von Anfang bis Ende alleine durchspielen könnt.

Das letzte Konsolen-Spiel von Gravity erschien zwischen 2012 und 2013 mit Ragnarok Odyssey für die PS Vita, gefolgt von der erweiterten Version Ragnarok Odyssey Ace für PS3 und PS Vita. Frühere Titel wie Ragnarok DS und Ragnarok Tactics boten ebenfalls Einzelspieler-Erfahrungen, waren jedoch auf die damaligen Handheld-Plattformen beschränkt. Mit sowohl Ragnarok Online 3 als auch Ragnarok Console Project in aktiver Entwicklung verfolgt Gravity derzeit mehrere Richtungen für das Franchise. Darüber hinaus steht Ragnarok Zero: Global vor dem Start.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Game8, Steam, Bildmaterial: Ragnarok Console Project, Gravity