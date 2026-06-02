Sony enthüllt God of War Laufey, das euch in die Rolle von Kratos‘ Gattin Faye versetzt

Man wirft den großen Publishern ja gerne mal vor, ihre Spiele pompös und cinematisch – und oft mit überschaubaren Gameplay-Einblicken anzukündigen. Und dann gibt’s oft lange Zeit keine weiteren Szenen. Im Falle von God of War Laufey kann man das kaum behaupten.
Das „one last thing“ bei der State of Play wurde wahrhaft ausufernd präsentiert. Es ist das nächste Hauptspiel der „God of War“-Serie von Santa Monica Studio. Das Spiel versetzt uns in die Rolle von Laufey (Faye) – Kriegerin und Gattin von Kratos. Gespielt wird sie von Deborah Ann Woll.
„Als sie nach ihrer Beerdigung unerwartet in einem fremden Land erwacht, muss Faye feststellen, dass die Pläne, die sie zum Schutz von Kratos und Atreus geschmiedet hat, nun in Gefahr sind“, so eine erste Einführung.
Und weiter. „Um ihre Liebsten zu retten, muss Faye sich durch das Jenseits der Götter – das Everywhen – kämpfen, wo skrupellose Götter aus der gesamten Mythologie in einem Land voller gefährlicher Magie um die Macht ringen.“
Laufey soll alle Kernelemente enthalten, die ein God of War ausmachen. Der Beitrag im PlayStation Blog ist nicht weniger ausführlich als die erste Vorstellung bei der State of Play. Dort findet ihr neben vielen weiteren Details auch ein Cast-Video mit Deborah Ann Woll und anderen Beteiligten sowie ein Interview mit Game Director Ariel Lawrence. Unten seht ihr einen „ersten“ Trailer.
Einige Screenshots:
Der erste Trailer:
Bildmaterial: God of War Laufey, Sony Interactive Entertainment, Santa Monica
4 Kommentare
Der Jelly Cube ist hundert mal besser als das Kind
DAs sieht ja mal unglaublich gut aus und auf den ersten Blick mag ich die Charaktere jetzt auch schon sehr (besonders Frank ). Mir gefällt auch sehr das man hier jetzt verschiedenen Mythologien bekommt und dass das Kampfsystem richtig flott ist. Ich kann es jedenfalls kaum abwarten es spielen zu können, ich bin sehr gehypt.
Ich hatte im Discord noch gesagt, dass mich Faye sehr an Karen Page von Daredevil erinnert. Ich kannte nach all den Jahren nicht den Name der Schauspielerin, aber sie ist es tatsächlich. Gute Wahl.
Während ich Laufey als Charakter sehr gelungen finde, machen mir sprechende Maskottchen viel mehr Sorgen^^ Dazu hatte ich mich bei meinem Roundup im PS5 Thread schon geäußert.
Zum Spiel selbst habe ich mich auch erstmal verhalten geäußert. Für die SoP hätte man nen rasanten Story-Trailer zusammenschneiden müssen der auch was von der Action zeigt und für alle interessierten halt dieses lange Segment danach, welches vorweg 20 Minuten aus dem Spiel spoilert. War jetzt nicht ganz so geschickt.
also ich bin gespannt und freu mich schon ein bissen auf das game mal sehn wie es am ende wird und ob es ein gerechter nach volger für gow ragnarok werden kann