Sony enthüllt God of War Laufey, das euch in die Rolle von Kratos‘ Gattin Faye versetzt

Man wirft den großen Publishern ja gerne mal vor, ihre Spiele pompös und cinematisch – und oft mit überschaubaren Gameplay-Einblicken anzukündigen. Und dann gibt’s oft lange Zeit keine weiteren Szenen. Im Falle von God of War Laufey kann man das kaum behaupten.

Das „one last thing“ bei der State of Play wurde wahrhaft ausufernd präsentiert. Es ist das nächste Hauptspiel der „God of War“-Serie von Santa Monica Studio. Das Spiel versetzt uns in die Rolle von Laufey (Faye) – Kriegerin und Gattin von Kratos. Gespielt wird sie von Deborah Ann Woll.

„Als sie nach ihrer Beerdigung unerwartet in einem fremden Land erwacht, muss Faye feststellen, dass die Pläne, die sie zum Schutz von Kratos und Atreus geschmiedet hat, nun in Gefahr sind“, so eine erste Einführung.

Und weiter. „Um ihre Liebsten zu retten, muss Faye sich durch das Jenseits der Götter – das Everywhen – kämpfen, wo skrupellose Götter aus der gesamten Mythologie in einem Land voller gefährlicher Magie um die Macht ringen.“

Laufey soll alle Kernelemente enthalten, die ein God of War ausmachen. Der Beitrag im PlayStation Blog ist nicht weniger ausführlich als die erste Vorstellung bei der State of Play. Dort findet ihr neben vielen weiteren Details auch ein Cast-Video mit Deborah Ann Woll und anderen Beteiligten sowie ein Interview mit Game Director Ariel Lawrence. Unten seht ihr einen „ersten“ Trailer.

Einige Screenshots:

Der erste Trailer:

Bildmaterial: God of War Laufey, Sony Interactive Entertainment, Santa Monica