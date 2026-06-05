Erster Trailer zu Alien: Isolation 2 enthüllt die Plattformen für das Horror-Sequel

Im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest haben Sega und der Entwickler Creative Assembly den ersten vollständigen Trailer zu Alien: Isolation 2 vorgestellt. Das Video mit dem Titel „False Sense of Security“ bestätigt offiziell, dass der Survival-Horror-Titel für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PCs erscheinen wird.

Bereits im April wurde ein sehr kryptischer Teaser veröffentlicht, der die Ankündigung handfester Informationen nach der offiziellen Ankündigung im letzten Herbst andeutete.

Der neue Trailer knüpft an die düstere Atmosphäre an, lässt jedoch konkrete Details zur Story oder ein finales Veröffentlichungsdatum noch offen. Mehr Details dürften uns aber wohl bald erwarten.

Der Vorgänger Alien: Isolation, der ursprünglich im Jahr 2014 erschien, gilt bis heute als Meilenstein des Genres. Vor allem die bedrohliche Soundkulisse, das authentische Retro-Design im Stil des ersten Kinofilms von 1979 und die unberechenbare, lernfähige KI des Xenomorphs überzeugten Kritiker und Fans. Das Versteckspiel mit Protagonistin Amanda Ripley wurde dadurch extrem intensiv gestaltet.

The Game Awards-Trailer

Bildmaterial: Alien: Isolation 2,SEGA, Creative Assembly