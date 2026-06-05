Square Enix enthüllt Final Fantasy VII: Revelation, den finalen Teil der Remake-Trilogie

Darauf haben „Final Fantasy“-Fans lange gewartet und der Zeitpunkt passt auch einfach gut. Kurz nach der Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth für Switch 2 und Xbox hat Square Enix den dritten und finalen Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII enthüllt.

Grandios vorbereitet wurde die Enthüllung von Geoff Keighley, der zunächst die Vorstellung von Tifa für Street Fighter 6 und sogar einen Bühnenauftritt von Naoki Hamaguchi voraus stellte. „Get ready for the final battle“, rief Geoff anschließend.

Wir sehen dann die Highwind durch die Luft fliegen, Wutai und Gameplay mit Vincent und Cid, Kämpfe gegen Weapons und mehr. Der erste Trailer vom Summer Game Fest 2026 verrät auch den viel diskutierten Untertitel des neuen Spiels: Final Fantasy VII: Revelation. Der Titel soll zeitgleich im Frühjahr 2027 für PS5, Xbox Series, PCs und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Die Veröffentlichung im Frühjahr 2027 fällt nahezu auf den 30. Geburtstag des Originalwerks. Das zentrale Thema des Spiels sei „Resolve“, so Hamaguchi anschließend auf der Bühne. „Auflösung“ also – das hätte auch gut der Untertitel des Spiels sein können. Es gibt natürlich mehrere Übersetzungen. Die offizielle deutsche Übersetzung im Hamaguchi-Zitat lautet „Entschlossenheit“.

Mit der Highwind frei erkundbar

„Cloud Strife und seine treuen Gefährten stehen vor einer Welt, die am Rande der Vernichtung steht. Während sie um eine geliebte Verbündete trauern und ihren beinahe schon gottgleichen Erzfeind Sephiroth verfolgen, hebt die Gruppe an Bord des Luftschiffs Highwind in den Himmel ab – in einem Wettlauf gegen die Zeit, um die ultimativ zerstörerische Magie Meteor, und damit die vollständige Vernichtung des Planeten aufzuhalten“, so die Einführung von Square Enix.

Der gesamte Planet ist mit der Highwind frei erkundbar – das hatte Naoki Hamaguchi schon des Öfteren angedeutet. Spielende können jederzeit und überall vom Schiff abspringen und nahtlos auf den Boden wechseln. Das Kampfsystem wurde weiter angepasst, erweitert und perfektioniert. Fans können zwischen Echtzeit-Action oder Taktikmodus wechseln und neue spielbare Charaktere wie Vincent und Cid bieten mächtige neue Fähigkeiten.

Das sagen die Entwickler

„Das Ende dieser Geschichte spiegelt meine Emotionen wider, die mich in den dreißig Jahren meiner Arbeit an diesem Titel begleitet haben – und doch können wir als Entwickler die letzte Seite nicht allein umblättern. Erst wenn ihr euch auf diese Reise begebt und sie in Erinnerung behaltet, wird endlich eine neue Legende geboren. Wir hoffen, dass ihr uns damit im Herzen behaltet“, so Yoshinori Kitase, Producer.

Tetsuya Nomura ergänzt: „Als Entwickler haben wir die ‚Final Fantasy VII‘-Reihe über viele Jahre hinweg sorgfältig aufgebaut und gepflegt und sie dabei durch zahlreiche Spin-off-Titel erweitert. Wir glauben, dass jeder Fan im Laufe der Zeit seine ganz eigene Interpretation der Geschichte entwickelt hat, und unser Ziel war es, all diese ‚Final Fantasy VII‘-Geschichten zusammenzuführen, damit sie schließlich im letzten Kapitel des REMAKE-Projekts zusammenlaufen.“

Und weiter: „Auch wenn sich Vorfreude und Unsicherheit vermischen mögen, sind wir zuversichtlich, dass diese Reise noch viele Jahre lang ein unvergessliches Erlebnis bleiben wird.“ Und auch Naoki Hamaguchi freut sich natürlich sehr: „Ich bin unseren Fans, die an diese Geschichte geglaubt und uns so viele Jahre lang unterstützt haben, zutiefst dankbar. In diesem Titel, in dem es um Entschlossenheit geht, werden Cloud und seine Gefährten sich ihren jeweiligen Überzeugungen stellen und ihre Reise zur letzten Schlacht fortsetzen, die über das Schicksal des Planeten entscheiden wird.“

Der erste Trailer:

Weiteres Gameplay:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Revelations, Square Enix