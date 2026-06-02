Die Switch 2 bekommt ein neues Exklusivspiel – aber geteilter Horror ist nicht halbe Angst

Eigentlich ist man als Indie-Studio darauf bedacht, die Kosten kleinzuhalten. Meistens erscheint das Spiel dann nur für Steam. Sollten es doch auch Konsolen werden, dann am besten alle. So ist die Menge an Menschen, die man erreichen kann, umso größer.

Dass ein Indie-Studio allerdings Steam links liegen lässt und nur auf einer einzigen Konsole veröffentlicht, ist ungewöhnlich. Ein Deal mit dem Plattforminhaber also? Danach sieht es bei Beyond the Dark: Nightwatch nicht aus. Der unabhängige Entwickler Atlantis Studio kündigte das Koop-Horrorspiel aber jetzt exklusiv für Nintendo Switch 2 an.

Das Spiel ist eine „Shared-Horror-Erfahrung“ für zwei Spieler und um eine asymmetrische Zusammenarbeit herum aufgebaut. Die Kommunikation entscheidet zwischen Überleben und Dunkelheit. Ein Spieler erwacht alleine in einem zutiefst beunruhigenden Haus. Ein zweiter Spieler leitet, interpretiert und koordiniert die Handlungen des ersten Spielers aus einer anderen Perspektive.

Wie genau dieses Zusammenspiel aussieht, zeigt der erste Trailer noch nicht. Dazu gibt es am Ende einen kleinen Cliffhanger. Die Atmosphäre, die Beyond the Dark: Nightwatch ausstrahlen will, fängt das Video aber schon mal ganz gut ein.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Beyond the Dark: Nightwatch, Atlantis Studio