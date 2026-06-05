Cuphead kehrt zurück: Studio MDHR enthüllt gleich zwei neue Abenteuer

Im Rahmen des Summer Game Fest 2026 hatte Studio MDHR gleich zwei Überraschungen für Fans von Cuphead im Gepäck. Zum einen bestätigte das Studio offiziell die Entwicklung eines brandneuen Cuphead-Spiels. Zum anderen wurde mit Mighty Cuphead Adventure ein weiteres Projekt vorgestellt, das bereits in den kommenden Monaten genauer präsentiert werden soll.

Noch befindet sich das nächste große Cuphead-Abenteuer in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Die Entwickler bestätigten jedoch, dass die beliebten Charaktere Cuphead, Mugman und Co. in einer völlig neuen Geschichte zurückkehren werden. Weitere Details möchte Studio MDHR zu einem späteren Zeitpunkt enthüllen.

Mighty Cuphead Adventure setzt auf echte Retro-Technik

Neben dem neuen Hauptprojekt arbeitet ein kleines Team innerhalb von Studio MDHR bereits seit geraumer Zeit an einem weiteren Geheimprojekt. Dabei handelt es sich um Mighty Cuphead Adventure, einen klassischen 8-Bit-Action-Plattformer im Stil der 1980er Jahre.

Besonders bemerkenswert ist dabei der technische Ansatz. Das Spiel orientiert sich nicht nur optisch an der damaligen Zeit, sondern wurde tatsächlich mit Technologien entwickelt, die auch in den 1980er Jahren zum Einsatz kamen. Laut Studio MDHR wird Mighty Cuphead Adventure in klassischer Assembly-Sprache programmiert und nach den technischen Vorgaben des Sega Master Systems entwickelt.

Sogar für das Sega Master System geplant

Während das Spiel selbstverständlich auch auf modernen Konsolen und PC erscheinen soll, planen die Entwickler zusätzlich eine physische Cartridge-Version für das originale Sega Master System. Damit dürfte Mighty Cuphead Adventure zu den ungewöhnlichsten Retro-Projekten der letzten Jahre gehören.

Studio MDHR verspricht, in den kommenden Monaten weitere Informationen zu teilen. Bis dahin dürfen sich Fans nicht nur auf ein neues Hauptspiel rund um Cuphead freuen, sondern auch auf eine nostalgische Reise zurück in die Anfangstage der Videospielgeschichte.

Der erste Trailer:

New Announcements:

via Nintendo Everything, Bildmaterial:Mighty Cuphead Adventure, Studio MDHR