Das war … Kalenderwoche 34/2025

Heute blicken wir natürlich auf die Gamescom-Woche zurück! Es war einiges los in den letzten Tagen in Köln. Nach dem Überblick über das Messegeschehen haben wir auch noch drei Previews und ein Review für euch im Angebot. Nicht verpassen – Wochenrückblick lesen!

Mit der großen Opening Night Live, moderiert vom etablierten Geoff Keighley, ging die Gamescom 2025 in Köln schwungvoll los. Danach öffneten sich die Hallen für alle Interessierten. Wir fassen hier das Wichtigste aus der ganzen Woche alphabetisch zusammen, damit der Überblick nicht verloren geht.

Damit kommen wir zum einzigen Review der Woche von JPGAMES. Mit dem Remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) hatten wir viel Freude, der Klassiker ist in der Moderne angekommen. Nebst Lob in den höchsten Tönen darf sich der Titel über den Gold-Award freuen!

Im Zusammenhang mit der Gamescom 2025 ergaben sich auch einige Anspiel-Gelegenheiten. So durften wir eine Stunde mit Kirby Air Riders (Switch 2) verbringen und hatten dabei viel Spaß. Wir erklären auch, wie ähnlich das Spiel zu Mario Kart ist. Ebenfalls ziemlich begeistert waren wir von den ersten Eindrücken von Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, PC). Die Schwertkämpfe setzen auf die bewährten Stärken der Reihe und der spielbare Bosskampf war elektrisierend. Auch die kommende Switch-2-Portierung von Final Fantasy VII Remake Intergrade haben wir unter die Lupe genommen. Und siehe da: Das sieht gut aus und läuft auch rund. Hier scheint das Team ordentlich optimiert zu haben.