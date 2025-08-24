Das war … Kalenderwoche 34/2025

Heute blicken wir natürlich auf die Gamescom-Woche zurück! Es war einiges los in den letzten Tagen in Köln. Nach dem Überblick über das Messegeschehen haben wir auch noch drei Previews und ein Review für euch im Angebot. Nicht verpassen – Wochenrückblick lesen!
Mit der großen Opening Night Live, moderiert vom etablierten Geoff Keighley, ging die Gamescom 2025 in Köln schwungvoll los. Danach öffneten sich die Hallen für alle Interessierten. Wir fassen hier das Wichtigste aus der ganzen Woche alphabetisch zusammen, damit der Überblick nicht verloren geht.
- Acclaim (Comeback in der nächsten Woche)
- Arknights: Endfield (PS5, PC, Mobil) (Trailer)
- Black Myth: Zhong Kui (PC) (Ankündigung)
- Daemon X Machina: Titanic Scion (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (Trailer und Demo)
- Denshattack! (PS5, Xbox Series, PC) (Ankündigung)
- Dreamed Away (Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Trailer und Termin)
- Hollow Knight: Silksong (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) (Trailer und Termin)
- Final Fantasy XIV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (Kollaboration mit Monster Hunter Wilds)
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (Trailer)
- Ghost of Yōtei (PS5) (Trailer und Legends-DLC)
- Hotel Barcelona (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer)
- Hyper Light Breaker (PC) (Update)
- Hyperdimension Neptunia (15. Geburtstag und Teaser)
- Indiana Jones und der Große Kreis (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (erscheint auch noch für Switch 2 und DLC-Trailer)
- Kingdoms of the Dump (PC) (Trailer)
- Kirby Air Riders (Switch 2) (Nintendo Direct mit Masahiro Sakurai)
- La Divina Commedia (PC) (Ankündigung)
- Lost Soul Aside (PS5, PC) (Trailer)
- Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC) (Kollaboration mit Final Fantasy XIV)
- Moonlighter 2: The Endless Vault (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer und Termin für Early Access)
- Mortal Kombat: Legacy Kollection (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) (Trailer)
- My Hero Academia: All’s Justice (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer)
- Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) (Trailer)
- Ninja Gaiden 4 (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer)
- Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer)
- Pac-Man World 2 Re-Pac (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) (Kollaboration mit Sonic)
- Pokémon-Legenden: Z-A (Switch, Switch 2) (Trailer und noch mehr Trailer)
- Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket (Mobil) (Trailer)
- Resident Evil Requiem (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer)
- ROG Xbox Ally (Termin für den Xbox-Handheld)
- Sekiro: No Defeat (Ankündigung des Animes)
- Shrine’s Legacy (PC) (Trailer und Termin)
- Silent Hill f (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer, ist kein Soulslike)
- Sonic Racing: CrossWorlds (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) (Kollaboration mit Pac-Man)
- Starbites (PS5, Switch, Switch 2, PC) (Ankündigung für den Westen)
- Starsand Island (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Trailer und Verschiebung)
- Swords of Legends (PC) (Ankündigung)
- Tales of Xillia Remastered (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Ankündigung, Änderungen aus ethischen Gründen)
- The Seven Deadly Sins (PS5, PC, Mobil) (Trailer und Beta-Test)
- Tormented Souls 2 (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer und Termin)
- Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PS5, Switch, Xbox Series, PC) (Trailer und Demo)
- Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, Switch 2, PC) (Trailer und Demo)
- Triangle Strategy (ab sofort auch für PS5 und Xbox Series erhältlich)
- Unbeatable (PS5, Xbox Series, PC) (Trailer und Termin)
- Where Winds Meet (PS5, PC) (Trailer und Termin)
- Wuthering Waves (PS5, PC, Mobil) (Update 2.6)
- Ys X: Proud Nordics (Switch 2, PC) (Ankündigung für den Westen)
- Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) (Update 2.2)
Damit kommen wir zum einzigen Review der Woche von JPGAMES. Mit dem Remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) hatten wir viel Freude, der Klassiker ist in der Moderne angekommen. Nebst Lob in den höchsten Tönen darf sich der Titel über den Gold-Award freuen!
Im Zusammenhang mit der Gamescom 2025 ergaben sich auch einige Anspiel-Gelegenheiten. So durften wir eine Stunde mit Kirby Air Riders (Switch 2) verbringen und hatten dabei viel Spaß. Wir erklären auch, wie ähnlich das Spiel zu Mario Kart ist. Ebenfalls ziemlich begeistert waren wir von den ersten Eindrücken von Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, PC). Die Schwertkämpfe setzen auf die bewährten Stärken der Reihe und der spielbare Bosskampf war elektrisierend. Auch die kommende Switch-2-Portierung von Final Fantasy VII Remake Intergrade haben wir unter die Lupe genommen. Und siehe da: Das sieht gut aus und läuft auch rund. Hier scheint das Team ordentlich optimiert zu haben.
