Ys X: Proud Nordics erscheint im Westen, aber wichtige Fragen bleiben noch offen

Kurz nach der Veröffentlichung in Japan steht nun fest, was zu erwarten war. Doch bislang fehlte die offizielle Ankündigung. NIS America hat jetzt verkündet, dass man Ys X: Proud Nordics in den Westen bringt.

Als Plattformen gibt man Nintendo Switch 2 und Steam an, die „definitive Edition“ des einst auch für PlayStation veröffentlichten Spiels bleibt also wie in Japan nur Nintendo-Fans und PC-Spielenden vorbehalten. Ys X: Proud Nordics bietet deutsche Texte. Wichtige Fragen bleiben derweil noch offen: Informationen zu einer Handelsversion oder einem Upgrade-Pfad gibt es noch nicht.

Ys X: Proud Nordics wird zahlreiche technische Verbesserungen, aber auch Neuerungen bieten. Dazu zählt eine neue Story-Episode auf Aland Island. Adol und Karja setzen darin ihre Reise an Bord des Segelschiffs Sandras fort, um die unsterblichen Kreaturen namens Griegr zu bekämpfen.

Auch spielerisch bringt die Neuauflage neue Elemente mit sich. Mit der sogenannten „Mana Hold“-Funktion können Fans die Macht von Mana nutzen, um bestimmte Objekte anzuheben oder gezielt auf Gegner und Stellen in der Umgebung zu schleudern. Ein weiteres neues Feature sind die Mana Ride Races. Mit der „Mana Ride“-Fähigkeit, die es erlaubt, über Land und Wasser zu gleiten, können Fans sich auf Aland Island in Wettkämpfen mit Rivalen messen und dabei besondere Items gewinnen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ys X: Proud Nordics, NIS America, Falcom