Ys X: Proud Nordics erscheint im Westen, aber wichtige Fragen bleiben noch offen

Kurz nach der Veröffentlichung in Japan steht nun fest, was zu erwarten war. Doch bislang fehlte die offizielle Ankündigung. NIS America hat jetzt verkündet, dass man Ys X: Proud Nordics in den Westen bringt.
Als Plattformen gibt man Nintendo Switch 2 und Steam an, die „definitive Edition“ des einst auch für PlayStation veröffentlichten Spiels bleibt also wie in Japan nur Nintendo-Fans und PC-Spielenden vorbehalten. Ys X: Proud Nordics bietet deutsche Texte. Wichtige Fragen bleiben derweil noch offen: Informationen zu einer Handelsversion oder einem Upgrade-Pfad gibt es noch nicht.
Ys X: Proud Nordics wird zahlreiche technische Verbesserungen, aber auch Neuerungen bieten. Dazu zählt eine neue Story-Episode auf Aland Island. Adol und Karja setzen darin ihre Reise an Bord des Segelschiffs Sandras fort, um die unsterblichen Kreaturen namens Griegr zu bekämpfen.
Auch spielerisch bringt die Neuauflage neue Elemente mit sich. Mit der sogenannten „Mana Hold“-Funktion können Fans die Macht von Mana nutzen, um bestimmte Objekte anzuheben oder gezielt auf Gegner und Stellen in der Umgebung zu schleudern. Ein weiteres neues Feature sind die Mana Ride Races. Mit der „Mana Ride“-Fähigkeit, die es erlaubt, über Land und Wasser zu gleiten, können Fans sich auf Aland Island in Wettkämpfen mit Rivalen messen und dabei besondere Items gewinnen.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Ys X: Proud Nordics, NIS America, Falcom
7 Kommentare
Jep, die Pressemeldung sagt:
Text Language: English, French, German, Spanish (European)
Audio Language: English, Japanese
Die offizielle Website ebenfalls. Ich war auch überrascht, weil das bisher nicht groß beworben wurde. War mir aber nich sicher, ob das Original nicht auch schon deutsche Texte hatte.
Ich würde sagen, seit Trails the 1st Remake. 😁
Hab gestern die Demo gespielt, ich war von der Qualität außerordentlich überrascht.
Das Spiel war ok, aber mehr leider nicht.
Eine weitere Version davon brauch ich nicht.
Das Ende war sogar richtig enttäuschend.
Einfach ein: joa bis dann komm mal wieder vorbei, tschüss. Fertig.
Da warte ich lieber auf Teil 11. Hoffentlich wieder auf Lacrimosa of Dana Niveau.
Ja, gefühlt habe ich das Spiel erst vor kurzem gespielt und nun soll ich es neu kaufen? Das landet für mich automatisch im Ordner "Sale"
Das man es so schnell neu veröffentlicht finde ich mäßig, da es jedoch absehbar war habe ich extra gewartet um nun zuschlagen zu können und durch Falcoms Bestreben mit mehr Sprachen weiter an Reichweite zu gewinnen macht es auch lohnenswert genug das ich über die kurze Dauer der Neuveröffentlichung hinweg gesehen hätte, da ich es ähnlich wie bei Personal 5 Royal schon verstehe das man erstmal gewisse Absätze und genug "Bestätigung" braucht um künftig dahin zu investieren.
Jedoch absolut unverständlich ist für mich der Verzicht auf die PS5 Fassung und somit einen Großteil der Käuferschaft die man sich erhofft oder bis dahin mitunter rangezüchtet hat direkt wieder zu vergraulen bzw. nicht zu bedienen.
Ich steh nun bspw. zwischen den Stühlen ob ich die abgespeckte Ursprungsversion für die PS5 nachkaufe, obwohl ich weiß das es eine umfänglichere Version gäbe oder die Nintendo Version, was aber die "schwächere" Version auf der Konsole ist die ich persönlich nicht bevorzugt spiele.
Warum kann man nicht direkt beim ersten Mal das VOLLE Spiel auf ALLEN Plattformen GLEICH veröffentlichen?