Verschafft euch einen Eindruck zu Towa and the Guardians of the Sacred Tree von Bandai Namco

Wenn ihr euch am putzigen Grafikstil von Towa and the Guardians of the Sacred Tree nicht sattsehen könnt, versorgen euch Bandai Namco und Entwicklerstudio Brownies mit neuem Videomaterial. Darin sind unter anderem die einzigartigen Kampfstile Tsurugi und Kagura zu sehen und zwei weitere Charaktere. Doch es gibt noch mehr.

Eine Demo des Roguelite-Actionspiels ist jetzt für alle Plattformen verfügbar. Der Inhalt der Demo beschränkt sich dabei auf den ersten Dungeon (Route 1 – The Outset) sowie kleineren Einrichtungen wie die Schmiede und das Dojo, in dem unter anderem Fähigkeiten verbessert werden können. Als spielbare Charaktere erwarten euch Rekka, Shigin, Origami und Nishiki.

Leider wird der Fortschritt der Demo nicht in das vollständige Spiel übernommen. Zudem unterstützt die Demo keinen Online-Multiplayer. Vielleicht tröstet euch der ganz aktuelle „Features“-Trailer, der am Abend bei der Future Games Show neue Beobachter fand.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree erscheint am 19. September 2025 für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs. Für PS5 und Switch wird es eine physische Veröffentlichung geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt.

