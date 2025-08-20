Ghost of Yōtei enthüllt schon vor dem Launch den ersten DLC und er ist kostenlos

Im Rahmen der gestrigen Opening Night Live in Köln gab es nicht nur einen brandneuen Trailer zu Ghost of Yōtei zu sehen – sondern auch die Ankündigung eines kostenlosen DLCs. Im kommenden Jahr kehrt mit Ghost of Yōtei Legends nämlich ein Koop-Modus zurück, der nicht nur vom Namen her stark an Ghost of Tsushima Legends erinnert. Damals erschien die Multiplayer-Erweiterung ebenfalls einige Zeit nach demr eigentlichen Veröffentlichung. In dieser Hinsicht bleibt sich Sucker Punch also treu.

Legends bringt Koop zurück

Der neue Trailer „Song of Vengeance“ zeigte, wie sich die düstere Geschichte des Spiels fortsetzt. Doch für viele war die Überraschung wohl der Multiplayer: In Legends könnt ihr euch ab 2026 mit Freunden zusammentun. Zwei Spielende wagen sich in Story-Missionen, während sich Gruppen aus vier Spielern in Survival-Matches gegen immer härtere Gegner behaupten müssen.

Dabei schlüpft ihr in die Rolle einer von vier Klassen und tretet gegen übernatürliche Bedrohungen an – inklusive gigantischer, dämonischer Versionen der „Yōtei-Sechs“. Dazu gesellen sich brandneue Gegnerarten, die das Ganze noch spannender machen sollen.

Der DLC wird kostenlos für alle BesitzerInnen von Ghost of Yōtei erscheinen. Ein genauer Termin für Legends steht noch aus – aber fest steht: Koop-Fans dürfen sich auf 2026 freuen. Das Hauptspiel Ghost of Yōtei wird am 2. Oktober exklusiv für die PlayStation 5 kommen. Nachfolgend könnt ihr euch nochmal den Trailer ansehen.

Der neue Trailer:

via PlayStation Blog, Gematsu, Bildmaterial: Ghost of Yōtei, Sony Interactive Entertainment, Sucker Punch