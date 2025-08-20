Der neue Story-Trailer zu Silent Hill f stellt uns die Yuffie-Sprecherin in der Rolle von Hinako vor

Auch Silent Hill f gab sich bei der Opening Night Live in Köln keine Blöße und gab uns wieder frisches Material zu sehen bzw. zu hören. Konami präsentierte einen neuen Story-Trailer, der nicht nur die unheimliche Atmosphäre des Spiels unterstreicht, sondern auch zum ersten Mal die englische Stimme von Protagonistin Hinako enthüllt.

Wer hat die Ehre?

Hinako wird von der amerikanischen Synchronsprecherin Suzie Yeung gesprochen, die viele Fans bereits aus bekannten Rollen kennen dürften: Yuffie in Final Fantasy VII Remake, Fuuka in Persona 3 Reload oder Makima im Anime Chainsaw Man. Erfahrung bringt sie also auf jeden Fall mit. Wir können also gespannt sein, wie gut sie sich schlagen wird. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr auch mit englischer Synchronisation spielen wollt.

Inhaltlich liefert der Trailer weitere Einblicke in die Geschichte von Hinako Shimizu und ihrer Heimatstadt Ebisugaoka, die nach und nach von dichtem Nebel verschlungen wird. Die Handlung stammt aus der Feder von Ryukishi07, während die musikalische Untermalung einmal mehr von Akira Yamaoka für Gänsehaut sorgen soll.

In einem vorherigen Artikel haben wir die Neuausrichtung, die zu einem etwas mehr actionreichen Gameplay führt, genauer unter die Lupe genommen. Silent Hill f erscheint am 25. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Schon eine Weile ist Silent Hill f inkl. Steelbook für PS5 bei Media Markt* und bei Saturn* vorbestellbar.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment