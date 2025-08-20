Tales of Xillia Remastered erfährt Änderungen aus „ethischen Gründen“ und gibt ein Beispiel

Mit Tales of Xillia Remastered ist das nächste Spiel des Tales of Remastered Project endlich offiziell. Ob das Spiel am Ende die richtige Wahl ist, darüber können Fans natürlich vortrefflich diskutieren. Aber es wird auch nicht das letzte Remaster bleiben.

Bevor Tales of Xillia Remastered am 31. Oktober 2025 erscheint, werden wir wohl die ein oder andere neue Information einsammeln. So wie jetzt auf der offiziellen Website, wo Fans einen merkwürdigen Hinweis zum Remaster finden.

In einem Abschnitt „What’s new“ führt Bandai Namco „Änderungen“ gegenüber dem Original aus „ethischen Gründen“ – was genau soll das denn heißen? Konkreter wird Bandai Namco an dieser Stelle leider nicht. „Aus ethischen Gründen haben wir einige Ausdrücke gegenüber dem Originalwerk geändert“, heißt es.

Die japanische Website ist ein kleines bisschen ausführlicher und erklärt: Das Item „Pipe“ (ein Bart mit einer Pfeife) sei mit das Item „Beard“, also lediglich ein Bart, ersetzt worden. Weitere Beispiele nennt die Website nicht. Ob die Liste abschließend ist, wissen wir nicht. „Kleine Änderungen“ habe es außerdem an der Beschreibung von anderen Items gegeben.

Größere Änderungen bietet Tales of Xillia Remastered jedenfalls auf technischer Seite. Verbesserte Grafik und zahlreiche Komfortfunktionen sollen geboten werden, darunter automatische Speichern und frühzeitiger Zugang zum Rangladen. DLC der Originalversion sind zudem gleich enthalten.

Bildmaterial: Tales of Xillia Remastered, Bandai Namco, DokiDoki Groove Works