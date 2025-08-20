Tales of Xillia Remastered erfährt Änderungen aus „ethischen Gründen“ und gibt ein Beispiel

Mit Tales of Xillia Remastered ist das nächste Spiel des Tales of Remastered Project endlich offiziell. Ob das Spiel am Ende die richtige Wahl ist, darüber können Fans natürlich vortrefflich diskutieren. Aber es wird auch nicht das letzte Remaster bleiben.
Bevor Tales of Xillia Remastered am 31. Oktober 2025 erscheint, werden wir wohl die ein oder andere neue Information einsammeln. So wie jetzt auf der offiziellen Website, wo Fans einen merkwürdigen Hinweis zum Remaster finden.
In einem Abschnitt „What’s new“ führt Bandai Namco „Änderungen“ gegenüber dem Original aus „ethischen Gründen“ – was genau soll das denn heißen? Konkreter wird Bandai Namco an dieser Stelle leider nicht. „Aus ethischen Gründen haben wir einige Ausdrücke gegenüber dem Originalwerk geändert“, heißt es.
Die japanische Website ist ein kleines bisschen ausführlicher und erklärt: Das Item „Pipe“ (ein Bart mit einer Pfeife) sei mit das Item „Beard“, also lediglich ein Bart, ersetzt worden. Weitere Beispiele nennt die Website nicht. Ob die Liste abschließend ist, wissen wir nicht. „Kleine Änderungen“ habe es außerdem an der Beschreibung von anderen Items gegeben.
Größere Änderungen bietet Tales of Xillia Remastered jedenfalls auf technischer Seite. Verbesserte Grafik und zahlreiche Komfortfunktionen sollen geboten werden, darunter automatische Speichern und frühzeitiger Zugang zum Rangladen. DLC der Originalversion sind zudem gleich enthalten.
Bildmaterial: Tales of Xillia Remastered, Bandai Namco, DokiDoki Groove Works
7 Kommentare
Überall in jedem Laden gibts Kippen an der Kasse, die Bilder von Babys/jungen Kinder mit Zigarette in der Hand/im Mund, zwar mit einer "Rauchen ist schädlich" Nachricht, aber denke die Bilder sind etwas auffälliger als der Satz. An den Straßen stehen Automate, auf Plakate an Bushaltestellen gab es zumindest noch vor ein paar Jahren Tabakwerbung (obs jetzt noch sowas gibt, keine Ahnung). Es gibt zahlreiche FSK12 Filme mit Rauchszenen (wenn diese nicht verharmlost wird). Aber in einem Videospiel wird die Pfeife entfernt obwohl kaum heute noch jemand weiß was damit gemacht wird außer man kennts aus Filmen oder so, aber welcher Raucher unter 50 hat eine Pfeife? Klar ist diese Änderung nichts was jetzt irgend etwas am Spiel ändert oder überhaupt auffällt, die Idee dies aber das zu entfernen finde ich ebenfalls einfach nur albern, lächerlich und unnötig.
Captain Smoker wird bald in Captain Liebeswolke umbenannt. (One Piece)
Sowas darf dann übrigens öffentlich vor Grundschulen und Kindern ausgehängt werden.
Ich finde das auch wirklich albern. Schon damals habe ich die Pfeife eh nur als Atrappe und nicht als echte Pfeife wahrgenommen. Und hey ich mein, gerade im Bereich Energy Drinks, die ja nu auch alles andere als gesund sind, wird oft mit Bezug auf Gaming geworben und das Zeug wird gerade von Kindern und vor allem Teens gesoffen wie sonst was (zumindest wirkt es auf mich so, wenn ich die ganzen Kids sehe die sich die entsprechenden Dosen nach der Schule rein ziehen). Das stört komischerweise nicht. Aber wehe da kann man seinem Charakter nen Schnauzer mit ner kleinen, nicht mal qualmenden Pfeife ins Gesicht hängen. Hä? oÔ
Ich persönlich hätte es nicht zwingend gebraucht, aber es stört mich echt nicht.
Und wenn halte ich es eher für ein Problem, dass es im Supermarkt noch Zigaretten zu kaufen gibt oder dass jedes Kind neuerdings nen Verdampfer in der Fresse hat.
Ich bin ja mal gespannt ob es an Xillias freizügen Outfits auch Änderungen geben wird (wobei das ingame eine lustige Auflösung hat).
Smoker wurde soweit ich weiss sogar in vielen Ländern lange Zeit zensiert genauso wie Sanji in einigen Fassungen oft nen Loli im Mund hat