Sammlern geht ein Herz auf: Yooka-Replaylee hat gute Nachrichten für „Switch 2“-Fans

Zwischen all den Diskussionen rund um die ungeliebten Game Key Cards auf der Switch 2 gibt es jetzt endlich auch mal eine positive Nachricht für Sammler: Das kommende Remaster Yooka-Replaylee wird als echte, vollständige Cartridge erscheinen. Wenn das mal kein Grund zur Freude ist.

Yooka-Replaylee versteht sich dabei als überarbeitete Version des 2017 erschienenen Indie-Platformers Yooka-Laylee. Entwickelt wurde das Remaster erneut von den kreativen Köpfen, die schon hinter Klassikern wie Banjo-Kazooie und Donkey Kong Country standen – diesmal allerdings mit verbesserten Grafiken, optimierter Steuerung und zusätzlichen Inhalten.

Es geht also doch …

Der kanadische Händler VGP hat die Vorbestellungen bereits gestartet und zeigt dabei nicht nur das finale Boxart, sondern bestätigt auch schwarz auf weiß: „Full game is on the cartridge.“ Bedeutet also: Kein Softwareschlüssel, kein Downloadzwang, sondern ein richtiges Modul mit Spieldaten.

Gerade nach den zuletzt hitzigen Diskussionen um Special Editions, die nur als Game-Key-Version erschienen, dürfte das für viele Fans ein kleiner Lichtblick sein. Denn so gerne wir Collector’s Editions im Regal stehen haben – ohne vollständiges Spiel auf dem Modul fehlt eben etwas.

Einen konkreten Termin gibt es für Yooka-Replaylee noch nicht. Klar ist aber: Wer Wert auf physische Spiele legt, darf sich hier schon mal aufatmen. Was meint ihr – ist das die Ausnahme von der Regel oder ein Signal, dass auch andere Studios bei „Switch 2“-Veröffentlichung auf vollständige Cartridges setzen sollten?

via GoNintendo, Bildmaterial: Yooka-Replaylee, Playtonic Games