NIS America bringt das Sci-Fi-RPG Starbites im kommenden Jahr in den Westen

Trails in the Sky 1st Chapter hätte dem Portfolio von NIS America sicherlich gutgetan, vor allem angesichts aktueller, finanzieller Turbulenzen. Aber Falcom hat diesmal GunbHo als Publisher für den Westen gewählt.

Vielleicht kann Starbites helfen. NIS America bringt das RPG des südkoreanischen Entwicklers Ikinagames in den Westen. Das Spiel erscheint für PC-Steam, PS5 sowie Switch und Switch 2 im kommenden Jahr in unseren Gefilden, während im Oktober in Japan die Veröffentlichung auch für Xbox ansteht. Was aus der Xbox-Version im Westen wird, ist derzeit unklar.

Im Mittelpunkt steht die junge Schrottsammlerin Lukida, die auf dem Wüstenplaneten Bitter lebt, welcher von den Folgen eines interstellaren Kriegs gezeichnet ist. Ihr Traum ist es, in die Sterne zu entkommen, doch ein plötzlicher Angriff eines riesigen Roboters setzt Ereignisse in Gang, die nicht nur ihr Leben, sondern auch das Schicksal des Planeten für immer verändern sollen.

Spielerinnen und Spieler erkunden die weitläufigen Landschaften von Bitter auf ihren Motorbots und stürzen sich in ein rundenbasiertes Kampfsystem, das leicht zu erlernen ist, aber dennoch fordernd sein soll. Neben der individuellen Ausrüstung der Motorbots können Partymitglieder rekrutiert werden, um sich den Gefahren der Wüste zu stellen. Tief unter den Dünen verbirgt sich die Wahrheit über Ereignisse, die 45 Jahre zurückliegen.

NIS America versorgt westliche Interessierte mit einer physischen Limited Edition für Switch und Switch 2. Die „Switch 2“-Version ist dabei leider nur eine Game Key Card. Damit hatte der Publisher zuletzt schon so seine Erfahrungen gemacht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Starbites, NIS America, IKINAGAMES