NIS America bringt das Sci-Fi-RPG Starbites im kommenden Jahr in den Westen

Trails in the Sky 1st Chapter hätte dem Portfolio von NIS America sicherlich gutgetan, vor allem angesichts aktueller, finanzieller Turbulenzen. Aber Falcom hat diesmal GunbHo als Publisher für den Westen gewählt.
Vielleicht kann Starbites helfen. NIS America bringt das RPG des südkoreanischen Entwicklers Ikinagames in den Westen. Das Spiel erscheint für PC-Steam, PS5 sowie Switch und Switch 2 im kommenden Jahr in unseren Gefilden, während im Oktober in Japan die Veröffentlichung auch für Xbox ansteht. Was aus der Xbox-Version im Westen wird, ist derzeit unklar.
Im Mittelpunkt steht die junge Schrottsammlerin Lukida, die auf dem Wüstenplaneten Bitter lebt, welcher von den Folgen eines interstellaren Kriegs gezeichnet ist. Ihr Traum ist es, in die Sterne zu entkommen, doch ein plötzlicher Angriff eines riesigen Roboters setzt Ereignisse in Gang, die nicht nur ihr Leben, sondern auch das Schicksal des Planeten für immer verändern sollen.
Spielerinnen und Spieler erkunden die weitläufigen Landschaften von Bitter auf ihren Motorbots und stürzen sich in ein rundenbasiertes Kampfsystem, das leicht zu erlernen ist, aber dennoch fordernd sein soll. Neben der individuellen Ausrüstung der Motorbots können Partymitglieder rekrutiert werden, um sich den Gefahren der Wüste zu stellen. Tief unter den Dünen verbirgt sich die Wahrheit über Ereignisse, die 45 Jahre zurückliegen.
NIS America versorgt westliche Interessierte mit einer physischen Limited Edition für Switch und Switch 2. Die „Switch 2“-Version ist dabei leider nur eine Game Key Card. Damit hatte der Publisher zuletzt schon so seine Erfahrungen gemacht.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Starbites, NIS America, IKINAGAMES
Sieht nicht schlecht aus, hat auf jeden Fall Potential für mehr, wenn mans mit der Story und den Charakteren nicht verkackt. Im Text klingt es jedoch aber so, als würde die PS5-Version nur digital erscheinen ?? Weil halt physisch nur von Switch die Rede ist ??
Das Spiel wirkt mir jedenfalls wie ne Mischung als Sakura Wars + Rogue Galaxy + Front Mission in Anime-Stil als rundenbasiertes RPG in Mech-Suits, statt halt Echtzeit-Kampf
Die Charakterdesigns gefallen mir auf jeden Fall schon mal und das ist bekanntlich ja schon mal die halbe Miete, schließlich sieht man die Charaktere ja über zig Stunden
Website
https://nisamerica.com/starbites/#characters
verpasst dem ganze etwas mehr "Seele", sollt man mal reinschauen, gibt auch was mehr Bildmaterial und Erklärung zu den Charaktern ect. , als wie der Trailer alleine rüber bringt in den weniger als 3 Minuten
Leider macht die Website aber auch klar, dass das Spiel keine deutschen texte haben wird, nur Englisch und Französisch >.> Einfach nur schade
Hatte mir den Trailer gestern angeschaut und sieht recht interessant aus, aber so wirklich einschätzen was das wird kann ich noch nicht.
Es wird ein scifi-basiertes taktisches rundenbasiertes RPG mit Mech-Suits .. wie gesagt, vergleich das praktisch mit Sakura Wars, nur halt rundenbasiert und daher eher taktischer ausgelegt.
Man kann an den Mech-Suits rumbasteln vergleichbar wie man das mit Sandland konnte mit den ganzen Vehikeln.. also schraubt und bastelt man an der Bewaffnung, dem Rumpf usw. rum, um die Stats zu steigern und die mechs seinem Spielstil anzupassen.
Storytelling ist typisch JRPG like animehaft mit Figurköpfen in Unterhaltungen und anime-stilisierten Cutscenes/Skits und Sequenzen wie im Trailer zu sehen, um der ganzen Sache eben auch auch optisch mehr Action zu verleihen, wenn eben Action in der Story gefordert wird.
Es gibt halt dieses 6-käpfige Team, was wie eien Freundschaftsbande wirkt, die gemeinsam aufgewachsen zu sein scheinen gemeinsam auf dem gleichen Wüstenplaneten "Bitter" ..daher die Verknüpfung zu Rogue Galaxy, ach da startete das Abenteuer auf nem Wüstenplaneten und auch da wollte der Protagonist unbedingt den Planeten verlassen, um den Weltraum zu erkunden, so wie hier Nur dass sich hier die Story rund um Bitter den Wüstenplaneten dreht und man eben kein Weltraum-Cruising von Planet zu Planet hat, den Eindruck macht das Spiel zumindest bisher, eventuell irr ich mich auch da, kann man ja jetzt noch nicht wirklich wissen.