Hyper Light Breaker erhält umfangreiches Early-Access-Update und ist jetzt im Angebot

Das Open-World-Koop-Roguelite Hyper Light Breaker von Entwicklerstudios Heart Machine und Publishers Arc Games hat ein großes Early-Access-Update mit dem Namen „Double Down“ erhalten.

Das Spiel wurde dadurch um neue Inhalte erweitert und ist zur Feier des Updates derzeit im Angebot. Ein Bundle mit Hyper Light Drifter ist ebenfalls für begrenzte Zeit erhältlich.

Zu den neuen Inhalten gehören ein neuer Boss namens „Bersia und Vesia“ sowie ein neuer spielbarer Charakter namens „Gravenheart“. Mit dem „Glitch“-System erwartet euch außerdem ein New-Game-Plus-ähnliches System. Es ermöglicht das Aktivieren von Modifikatoren, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen und bietet größere Herausforderungen sowie Belohnungen.

Nach etwa einem halben Jahr in der Early-Access-Entwicklung bereitet sich Heart Machine langsam aber sicher auf den Start der vollständigen Version 1.0 im nächsten Jahr vor. Ein letztes großes Update mit neuen Inhalten ist für diesen Herbst geplant. Danach wird sich das Team komplett auf die Entwicklung der Version 1.0 konzentrieren. Der Veröffentlichungstermin und eine detailliertere Roadmap sollen im September bekannt gegeben werden.

„Double Down“-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Hyper Light Breaker, Arc Games, Heart Machine