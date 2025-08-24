Starsand Island stellt umfangreiche Baumöglichkeiten vor, aber es gibt auch schlechte News

Auch Entwickler Seed Lab hat die Gamescom genutzt, um neue Details zum eigenen Spiel zu veröffentlichen. Es geht natürlich um Starsand Island und diesmal um dessen umfangreichen Bau- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Am Rande teilt man dabei auch eine Verschiebung mit. Eigentlich sollte Starsand Island im Winter erscheinen, nunmehr rechnet man mit einer Veröffentlichung im Frühjahr 2026 für Konsolen und PCs.

Starsand Island bietet von Beginn an drei verschiedene Bau-Modi. Im Free-View-Building können Häuser frei auf dem eigenen Grundstück entworfen werden, während der Character-Perspective-Modus die Inneneinrichtung und Außendekoration erlaubt. Der Local-View-Modus wiederum ist für kleinere Räume wie Aquarien gedacht.

Das Free-View-Building umfasst zur Umsetung verschiedener Häuserstile eine breite Auswahl an Werkzeugen und Objekten. Mit dabei sind große Herrenhäuser, über Tudor-Architektur bis hin zu modernen Bungalows oder Cottagecore-Häusern.

Auch die Umgebung lässt sich gestalten, etwa mit Zäunen, Bannern oder Terrassen. Ein Blueprint-System ermöglicht es, eigene Baupläne zu speichern und sie mit anderne zu teilen. Baupläne können zudem auch von NPCs im Spiel erhalten werden.

Der Anspruch von Seed Lab

Die Macher betonen, dass derartige Bau- und Gestaltungsmöglichkeiten unerlässlich wären. „Um ein perfektes, idyllisches Paradies zu schaffen, reicht es nicht aus, Gemüse anzubauen und sich mit den anderen Inselbewohnern anzufreunden“, erklärte Richardo Wang, Creative Director bei Seed Lab.

Und weiter: „Es geht darum, sein Traumhaus zu gestalten, in dem jedes Zimmer, jedes Fenster und jede Tür und jede Dekoration genau so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Den Spielern diese Möglichkeit zu bieten, ist ein wunderbares Ziel, das wir uns gesetzt haben, ebenso wie die umfassende Anpassung von Fahrzeugen, Haustieren und dem eigenen Charakter-Avatar, die wir in Starsand Island bieten.“

Die Cozy-Life-Sim wurde einst erfolgreich bei Kickstarter finanziert und erscheint im Frühjahr 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs. Zuletzt standen unter anderem Costumization-Features für Charaktere und Fahrzeuge sowie das authentische Romantik- und Freundesystem im Fokus.

Der Gamescom-Trailer:

Bildmaterial: Starsand Island, Seed Lab