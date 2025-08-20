Anime-Stil und illegale Musik: Dieses Rhythmus-Spiel von der Gamescom hat viele abgeholt

Neben dem „leicht verrückten“ Denshattack! hatte die Gamescom einen weiteren Titel, der mit einem besonderen Anime-Zeichenstil Aufmerksamkeit erregen konnte. Unbeatable ist ein Anime-inspiriertes Rhythmus-Adventure, das sich stilistisch zwischen Hi-Fi-Rush und The World is Not Enough einsortiert.

Entwickelt wird das Spiel von D-CELL GAMES, das mit Unbeatable ein „narrative-first“-Rhythmusspiel entwickeln möchte. Es soll den SpielerInnen das Gefühl geben, was „man im Herzen hatte, als man zum ersten Mal verstand, warum Menschen sich für Musik interessieren“.

In der dystopischen Welt von Unbeatable ist Musik illegal geworden, und die Spielenden schlüpfen in die Rolle von Beat, einer mysteriösen Sängerin, die zusammen mit ihrer Band auf der Flucht vor der faschistischen Organisation H.A.R.M. (Harmonious Audio Reduction Maintenance) ist.

Im Erkundungsmodus können SpielerInnen die Umgebung erkunden, Baseball spielen, Drinks servieren und neue Songs schreiben, während sie mit Einheimischen sprechen und Nebenquests erfüllen. Der zweite Gameplay-Loop tritt während Auftritten in Erscheinung, wo das Spiel auf ein innovatives Zwei-Tasten-System setzt – eine für die obere und eine für die untere Spur. Diese Mechanik wird sowohl beim Musizieren als auch bei Kämpfen mit der örtlichen Polizei eingesetzt.

Die visuelle Gestaltung des Spiels ist besonders bemerkenswert. Art Director Andrew Tsai erklärte in einem Interview mit Creative Bloq, dass das Spiel bewusst 2D-Sprites in 3D-Umgebungen platziert, um einen Kontrast zwischen Charakteren und Umgebung zu schaffen. Diese „verschwenderisch animierten Charaktere“ stehen bewusst im Gegensatz zu den „übertrieben 3D-simplen schattigen Modellen“, wodurch ein einzigartiger visueller Stil entsteht, der auch an Anime-Serien wie FLCL erinnert.

Spannende Entwicklung mit Kickstarter

Das Projekt hat eine beeindruckende Entwicklungsgeschichte: Ein Kickstarter wurde bereits 2021 innerhalb von 15 Stunden vollständig finanziert. Während der Kampagne veröffentlichte D-CELL GAMES wöchentlich neue Stages für das Demo-Konzept „unbeatable: [White Label]“. So kamen für das finale Spiel über 65 Tracks zustande. Das Studio arbeitet seit etwa 2018 an dem Projekt und ist vollständig remote und international aufgestellt.

Publisher des Spiels ist übrigens Playstack. Sie haben Erfahrung damit, Nischenkonzepte in den Maistream zu bringen, wie sie bereits mit erfolgreichen Titeln wie Balatro und Abiotic Factor bewiesen haben. Eine Demo zu Unbeatable steht ab sofort auf Steam bereit. Die Veröffentlichung ist am 6. November 2025 für PC (Steam), Playstation 5 und Xbox Series.

Der neue Trailer:

via Game Informer, Bildmaterial: UNBEATABLE, D-Cell Games, Playstack