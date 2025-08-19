Sakurai hat sichtbar Spaß: Kirby Air Riders rast im November auf die Switch 2

Kurz vor der Opening Night Live der Gamescom gehörte das Rampenlicht noch einmal ganz allein Kirby. Nintendo zeigte eine 45-minütige Direct nur zu Kirby Air Riders, das am 20. November 2025 für Nintendo Switch 2 erscheint. Und wer könnte das besser präsentieren als Masahiro Sakurai selbst, der Erfinder und Mastermind hinter Kirby?

Sakurai führte wie gewohnt charmant durch die Direct und ließ dem Spiel richtig viel Raum. An viel Witz und auch Sarkasmus ist man beim ihm ja schon gewöhnt. Auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung zu den manchmal etwas kühlen Directs in der letzten Vergangenheit. Klar ist schon jetzt: An Content wird es Kirby Air Riders nicht mangeln.

Rider, Maschinen, Power-ups

SpielerInnen wählen aus bekannten Figuren wie Kirby, Meta Knight, König Dedede oder Magolor und setzen sich auf Fahrzeuge wie den Warp-Stern, das Wheelie-Bike oder die Auriga. Jede Maschine steuert sich anders, jeder Rider bringt eigene Stärken und Spezialtechniken mit. Gegnerische Power-ups zu stehlen gehört ebenfalls zum Repertoire.

Die Steuerung basiert auf dem klassischen Turbo-Aufladen: Driften füllt die Anzeige, beim Loslassen gibt’s den Temposchub. Einfach, aber mit viel Raum für Taktik.

City Trial kehrt zurück

Besonders Fans des GameCube-Originals dürfen sich freuen: City Trial ist wieder da! In der frei erkundbaren Stadt Celestia treten bis zu 16 Spieler online (oder 8 lokal) gegeneinander an. Innerhalb von fünf Minuten sammelt ihr Maschinen, Items und Buffs – immer mit unvorhersehbaren Events wie Meteoritenschauern oder Bosskämpfen. Am Ende wartet ein zufälliger Stadion-Wettbewerb: Rennen, Battle-Arenen, Weitsprung-Challenges und mehr.

Wer lieber einfach nur Gas geben will, findet im „Air Ride“-Modus den klassischen Rennspaß: Mit bis zu fünf weiteren SpielerInnen rast ihr ins Ziel, rempelt euch gegenseitig von der Strecke oder sammelt Sterne für Extraspeed.

Passend zum Spiel sind schon jetzt ausgewählte Tracks, darunter das Hauptthema (welches sogar Lyrics hat), in der Nintendo Music App verfügbar.

Kirby Air Riders erscheint am 20. November 2025 exklusiv für die Nintendo Switch 2. Der Preis liegt bei 69,99 Euro im eShop.

Die komplette Direct:

Bildmaterial: Kirby Air Riders, Nintendo, Bandai Namco