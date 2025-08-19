Der nächste Teil der „Black Myth“-Serie kommt, ist aber bisher „kaum mehr als ein leerer Ordner“

Wer heute nicht den ganzen Tag schon durch Köln gelaufen ist, hörte die Spatzen auf dem Dach: Ein Trademark namens Black Myth: Zhong Kui. Die ersten wollten nach Resident Evil: Requiem schon die Halle verlassen, da hatte Geoff Keighley noch „one last thing“ – das traut man der Opening Night Live offensichtlich noch nicht zu.

Als dann das „Game Science“-Logo flimmerte, wussten viele schon, was folgen dürfte. Das chinesische Studio kündigte Black Myth: Zhong Kui an. Das nächste Spiel nach „Wukong“ wird erneut ein Singleplayer-Action-RPG, wie auch Geoff Keighley im Anschluss noch einmal betonte. Die Veröffentlichung ist für PCs und Konsolen geplant, einen Termin gibt es noch nicht.

Der erste Trailer zeigte nur Cinematic-Szenen, wie so oft bei einer Ankündigung dieses Kalibers. Das Spiel sei derzeit „kaum mehr als ein leerer Ordner“. „Um alle Mitarbeiter auf die Entwicklung zu konzentrieren, haben wir beschlossen, einen CG-Kurzfilm zu veröffentlichen, um allen mitzuteilen, dass ein neues Projekt gestartet ist.“ Denn der 20. August sei ein fester Termin im Kalender von Game Science.

„Mutigere Features“ und „frische Ideen“ wolle man mit Zhong Kui in die Welt und das Storytelling einbauen. Zhong Kui sei eine „natürliche Wahl“ gewesen. Zhong Kui ist der chinesischen Legende nach ein talentierter, junger Gelehrter und legendärer Dämonen-Bezwinger. Eine FAQ auf der offiziellen Website beantwortet noch ein paar weitere Fragen, allerdings ohne viele Details zu nennen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Black Myth: Zhong Kui, Game Science