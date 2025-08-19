Marvelous veröffentlicht spielbare Demo zu Daemon X Machina: Titanic Scion

Überraschungen sind in der Videospielbranche immer etwas Gutes. Na ja, meistens. Sei es ein Trailer zu einem Spiel, bei dem es ewig keine Informationen gab, oder aber ein konkreter Termin – wir alle lieben sie! Gleiches verhält es sich auch mit spielbaren Demos.

Bei der Opening Night Live gibt es naturgemäß viele Überraschungen und eine davon war eine spielbare Demo zu Daemon X Machina Titanic Scion. Das Mecha-Actionspiel wird in wenigen Wochen im Handel und den digitalen Stores von PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PCs erhältlich sein.

Wer noch immer unschlüssig ist, kann sich nun die neue spielbare Demo ab sofort auf sämtlichen Plattformen herunterladen. Ihr könnt sogar euren Spielstand aus der Demo in die Vollversion übertragen. Wer von euch wird einen Blick auf das Spiel wagen?

Daemon X Machina: Titanic Scion erscheint am 5. September 2025 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam. Für Xbox, Switch 2 und PS5 gibt es eine Handelsversion, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt. Dort lauert auch eine Limited Edition für Switch 2.

Trailer zur Demo:

Bildmaterial: Daemon X Machina: Titanic Scion, Marvelous, Marvelous First Studio