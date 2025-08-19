Das nächste „Tales of“-Remaster ist endlich offiziell und es erscheint noch im Herbst

Erst vor wenigen Tagen tauchte ein zu früh veröffentlichtes Video auf, bei dem kurzzeitig das Thumbnail eindeutig eine Konversation aus Tales of Xillia zu sehen war. Für viele war dann klar: Tales of Xillia ist der nächste Titel vom Tales of Remastered Project.
Heute war es dann soweit und Bandai Namco hat Tales of Xillia Remastered offiziell für die PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs angekündigt. Es handelt sich allerdings nur um den ersten Teil. Die Hoffnungen auf ein Bundle aus beiden Xillia-Spielen wurden enttäuscht. Erscheinen wird das Spiel bereits diesen Herbst, genauer gesagt am 31. Oktober.
Wie zu erwarten, bietet euch die Remastered-Version eine verbesserte Grafik. Außerdem könnt ihr euch über zahlreiche Komfortfunktionen wie automatisches Speichern und einen frühen Zugang zum Rangladen freuen. Zusätzlich sind herunterladbare Inhalte der Originalversion enthalten, darunter Charakterkostüme, Bonusgegenstände und weitere beliebte Extras.
Freut ihr euch über diese Ankündigung? Und welcher „Tales of“-Teil sollte eurer Meinung nach als nächstes ein Remaster bekommen?
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Tales of Xillia Remastered, Bandai Namco, DokiDoki Groove Works
9 Kommentare
An sich ok, auch wenn die Prioritäten für mich immer noch bei den unlokalisierten Spielen liegt. Die Quality of Life Updates lassen aber sehr zu wünschen übrig. Bis jetzt nur ein Ziel Marker (der auch so schon im Map sichtbar ist). Kämpfe kann man ausschalten, obwohl diese wirklich klar auf der Oberwelt sichtbar und umgänglich sind (mal vom Holy Bottle ganz abgesehen). Die DLC's dreht man einem zum Glück auch kein zweites mal an. Dual Audio scheint zumindest auch drin zu sein. Aber das wars?
Ich weiß, ich bin wirklich die einzige Person hier auf der Erde, dem das wohl auch nur ansatzweise was bedeutet. Aber Xillia hatte bereits mit dem zweiten Teile eine riesen Revision. Es ist wirklich das exakt gleiche Spiel, mit den exakt gleichen Gebieten und den exakt gleichen Bossen. Nur halt in einer anderen Reihenfolge und in einem Schuldensystem verschachtelt. Und es hat auch eine wirklich krasse Umstellung des Gameplay Systems gehabt. Wenn man Xillia jetzt vereinzelt raushauen möchte, sich aber einer gameplaytechnischen Anpassung zu schade ist, finde ich dieses Remaster absolut sinnlos. Selbst mit der Prämisse, dass man hier im Grunde eine Videospielpräservation betreibt. Es ist wirklich unheimlich schwer, sich wieder zum ersten Spiel zurück zu begeben, nachdem man Xillia 2 gespielt hat und dem sollten sich die Entwickler mehr als nur bewusst sein. Da muss bitte deutlich mehr passieren, sonst spielen wir hier wirklich nicht mehr als ein Beta Konzept, das vor über einem Jahrzehnt ordentlich revidiert wurde.
Und ganz ehrlich? Das alte Tales Studio hätte sich definitiv auch diese Mühe gemacht. Es war ja generell wirklich extraordinär, was sie damals mit Neuveröffentlichungen angestellt haben. Der Sprung von Graces zu Graces f. Von Vesperia auf der XBox 360 auf die PS3. Die Radiant Mythology Spiele, die eigentlich alle auch nur das gleiche Spiel sind. Oder halt das fantastische Destiny Remake, was mit der Originalkonstruktion gar nicht mehr zu vergleichen ist. Wo ist dieses Feuer hin? Wo ist diese Leidenschaft für die Serie hin? Hideo Baba und die ehemalige Belegschaft hätte damals deutlich mehr gewollt, als diese Spiele faul auf die nächste Plattform zu klatschen. Tomizawa hingegen beatmet künstlich eine regelrechte Leiche, auf die er selber keine Lust mehr hat.
Ich bin da zwischen den Stühlen, die letzte Tendenz im anderen Thread war ja nicht so positiv bezüglich des Spiels allgemein, was ich aber einfach dem persönlichen Geschmack unterordnen würde den jeder natürlich haben und empfinden sollen darf.
Ich finde Xillia ist ein gutes Tales of und hat vieles was ich mag bezüglich der Charaktere, dem Kampfsystem, der Story und Skits sowie den Victory Quotes.
Dem gegenüber stehen ein etwas zu fader Gesamtsoundtrack mit weniger markanten Stücken, einer recht langweilig/deatailarm gestalteten Welt und einem etwas aufgesetzten "2 Protagonisten Wege" als Ausgangspunkt, wobei es besser gewesen wäre die Ereignisse zusammen in die Handlung eines Durchgangs zu legen.
Ich mag das Spiel, aber ohne das es gleich mit dem Nachfolger als Dual Pack erscheint finde ich es irgendwie auch "arschlos", denn nun müsste man bangen ob man den Nachfolger dann überhaupt auch mal so nachholen kann und gleichzeitig würde es die nächste Remaster Ankündigung damit aber schon automatisch ähnlich unspektakulär und irgendwie auch notwendig machen und müsste dann schon wieder hoffen das der Remaster Plan überhaupt noch fortgeführt wird, denn dann hätte man ja nach Symphonia, Graces f, Xillia und dem eventuell nächsten Xillia 2 dann mit 4 Titeln "genug in die Richtung getan", womit die Chancen steigen das es danach wieder Symphonia wird oder es das eben zu den Remasteren war und man doch einen recht einfachen Weg mit dem geringsten Aufwand gegangen ist und da es sie auch noch nicht für Switch gibt/gab und beide ursprünglich in Japan auch noch für die PS3 waren, sind Zestiria und Berseria dann doch noch wahrscheinlicher als die älteren Titel....
Und ja der neue Hauptteil wäre mal fällig, wollte man sich nicht schämen gehen und dem "Chefposten nicht gerecht werden", wenn man zum Jubiläum kein neues Tales of zu bieten hat?
Bei dem Remastered ohne Teil 2 kann man mit dem Schämen ja schon mal etwas anfangen und in sich gehen.
Also ich freue mich, ähnlich wie ich irgendwie enttäuscht bin, leider.
Leider wird es Zensur im Remaster geben.
Quelle diese Seite, der letzte Aufzählungspunkt unten am Schluss:
https://en.bandainamcoent.eu/tales-of/news/…llia-remastered
Zitat:
Some expressions were changed from the original work in consideration of ethics.
In light of ethics, we have changed some expressions from the original work. *WW correspondence.
Habt ihr eine Idee, was damit gemeint und was davon betroffen sein könnte?
Da fällt mir mit der ganzen Jude/Jyde Geschichte erstmal direkt der Name des Protagonisten ein. Paar Bemerkungen die in ethnischen Richtungen gehen könnten, wären einmal Milla's Ansprache, dass Menschen ihre Lieblingstiere seien. Und dann nur die Rashugal gegen Auj Oule Feindlichkeit, aber die sind nun mal auch im Krieg miteinander.
muste auch da direkt an den namen denken den rest ka mehr so lange herXD