Das nächste „Tales of“-Remaster ist endlich offiziell und es erscheint noch im Herbst

Erst vor wenigen Tagen tauchte ein zu früh veröffentlichtes Video auf, bei dem kurzzeitig das Thumbnail eindeutig eine Konversation aus Tales of Xillia zu sehen war. Für viele war dann klar: Tales of Xillia ist der nächste Titel vom Tales of Remastered Project.

Heute war es dann soweit und Bandai Namco hat Tales of Xillia Remastered offiziell für die PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs angekündigt. Es handelt sich allerdings nur um den ersten Teil. Die Hoffnungen auf ein Bundle aus beiden Xillia-Spielen wurden enttäuscht. Erscheinen wird das Spiel bereits diesen Herbst, genauer gesagt am 31. Oktober.

Wie zu erwarten, bietet euch die Remastered-Version eine verbesserte Grafik. Außerdem könnt ihr euch über zahlreiche Komfortfunktionen wie automatisches Speichern und einen frühen Zugang zum Rangladen freuen. Zusätzlich sind herunterladbare Inhalte der Originalversion enthalten, darunter Charakterkostüme, Bonusgegenstände und weitere beliebte Extras.

Freut ihr euch über diese Ankündigung? Und welcher „Tales of“-Teil sollte eurer Meinung nach als nächstes ein Remaster bekommen?

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Tales of Xillia Remastered, Bandai Namco, DokiDoki Groove Works