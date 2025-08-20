Das „Anime-GTA“ Neverness to Everness zeigt sich in neuer Grafikpracht auf der Gamescom

Die Veröffentlichung von Neverness to Everness scheint zum Greifen nah, denn auch auf der Gamescom ist das urbane Open-World-RPG mit einem neuen Trailer und einer Demo vor Ort. Neverness to Everness spielt in der fiktiven Metropole Hethereau, in der Spieler und Spielerinnen die Rolle eines „unlizenzierten“ Anomalie-Jägers übernimmt, um Jagd auf mysteriöse Anomalien zu machen.

Die lebendige, von skurrilen Alltagsszenen und übernatürlichen Ereignissen geprägte Stadt lädt zum Entdecken, Erkunden und Freundschaften knüpfen ein. Die Gamescom bietet den Besuchern dieses Jahr die Möglichkeit, das Spiel an einem Stand zu testen, exklusive Belohnungen zu gewinnen und sich mit dem Entwicklerteam auszutauschen.

Eine Besonderheit ist die Demo, die man spielen, filmen und auf Social Media teilen kann, um an einer Verlosung teilzunehmen. Das Spielerlebnis umfasst schnelle Fahrzeugfahrten durch die Stadt, das Erforschen von Anomalie-Räumen mit dem Geisterzug, soziales Aufbauen von Beziehungen, sowie individuelle Anpassung des eigenen urbanen Lebensstils sowie die Fahrzeug- und Wohnungsgestaltung. Außerdem wurde ein PlayStation Game Hub eröffnet, der Informationen und Community-Funktionen für das Spiel bietet.

Technisch hat Neverness to Everness in den letzten Wochen noch mal einen draufgesetzt und unterstützt modernste Grafiktechnologien. Das Path Tracing in Kombination mit DLSS 4 sorgen auf dem PC für realistische Beleuchtung und flüssige Darstellung, während das Spiel auch auf der Konsole und den Mobilgeräten weiter optimiert wurde.

Neuer Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio