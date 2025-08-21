Der gefeierte Shopkeeper startet im Oktober in den Early-Access bei Steam

Gibt es etwas Schöneres, als einen kleinen Laden zu führen und sich täglich auf neue Kundinnen und Kunden zu freuen? Doch woher bekommt man eigentlich die Verkaufsobjekte, die die HeldInnen für ihre Ausrüstung benötigen?

Ganz einfach: Nachts geht es in den Dungeon, um Monster zu besiegen und alles Mögliche in seinen Rucksack zu verstauen. So funktioniert im Grunde Moonlighter, ein beliebtes Indie-Spiel aus dem Jahr 2018. Bereits vor einiger Zeit kündigten Digital Sun und 11 bit studios die Fortsetzung Moonlighter 2: The Endless Vault an.

Wie der Publisher und das Entwicklerstudio nun bekannt gaben, erscheint die Fortsetzung am 23. Oktober im Early-Access für PCs via Steam, den Microsoft Store und den PC Game Pass. Zu einem späteren Zeitpunkt erscheint das Spiel auch für PlayStation 5 und Xbox Series.

Laut 11 bit studios startet das Spiel in den Early-Access, da es zwar fast fertig ist, einige Teile des Abenteuers jedoch noch poliert werden müssen. Nichtsdestotrotz können SpielerInnen in drei Biome eintauchen, die jeweils einzigartige Gegner bieten. Der größte Teil der Geschichte wird ebenfalls bereits verfügbar sein.

Ausgangspunkt für das Abenteuer ist der neue Schauplatz Tresna, ein Dorf, das aus einer dimensionalen Kollision entstanden ist. Dort können SpielerInnen nicht nur ihre eigenen Geschäfte führen, sondern auch in die Entwicklung des Dorfes investieren und so neue Möglichkeiten für Handel und Erkundung erschließen. Zum Ladenmanagement gehört erneut das Festlegen von Preisen, das Bedienen von KundInnen und das Anpassen des Ladens. Es erwarten euch über 120 Relikte zum Verkauf.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Moonlighter 2: The Endless Vault, 11 bit studios, Digital Sun