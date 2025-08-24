Sonic Racing: CrossWorlds erweitert den Season-Pass um einen gelben Kumpel der Konkurrenz

Das Charakter-Roster für Sonic Racing: CrossWorlds füllt sich. Inzwischen sind wir aber schon bei Season-Pass-Inhalten angekommen. In einem neuen Trailer stellen Sund Bandai Namco einen weiteren gelben Charakter neben Tails und Spongebob vor: PAC-MAN ergänzt den Season-Pass-Kader!

Hinter ihm her sind – wie eigentlich immer – seine ikonischen Geisterrivalen, die ebenfalls im Season-Pass enthalten sind. Dazu gibt es eine Rennstrecke, die an klassische und moderne Pac-Man-Spielen angelehnt ist.

Zum nahezu zeitgleich veröffentlichten Remaster von Pac-Man World 2 wird es im Gegenzug eine von der ikonischen Green Hill Zone inspirierten Rennstrecke geben. Die farbenfrohe Tropenwelt mit neu interpretierten Schachbrettböden und steilen Klippen mit rasante Loopings, Sprungfedern und Dash-Ringen ist eine willkommene Ergänzung zu den bereits bekannten Leveln.

Zusätzlich bringt der DLC zwei exklusive Kostüme ins Spiel, darunter ein Sonic-Outfit für Pac-Man. Mit blauen Stacheln, weißen Handschuhen und den typischen roten Schuhen ausgestattet, fegt Pac-Man im Eiltempo über die Bühne im Green-Hill-Stil, legt sich mit klassischen Widersachern an und erlebt dabei ein modernisiertes Abenteuer im Look von Pac-Man World 2 Re-Pac. Der DLC wird Ende des Jahres nachgereicht.

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung findet vom 29. August bis 1. September 2025 außerdem ein neuer, weltweiter offener Netzwerktest statt – kostenlos auf PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs. Der Pre-Load ist ab dem 26. August möglich. Der Veröffentlichung von Sonic Racing: CrossWorlds ist am 25. September 2025 für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Nintendo Switch und Switch 2 geplant.

Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA