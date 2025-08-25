Die nächste „Resident Evil“-Kooperation habt ihr wohl nicht auf dem Plan gehabt

An die Waffen! Das Shooter-RPG Goddess of Victory: NIKKE, das weibliche Kampfroboter als Hauptcharaktere hat, geht bald in ein Crossover-Event mit Capcoms „Resident Evil-Reihe“. Diese Kollaboration hattet ihr wohl weniger auf dem Plan, oder?

Aber nach Resident Evil: Survival Unit ist alles möglich. Die neue Zusammenarbeit gaben Entwickler Shift Up und Publisher Level Infinite bekannt. Enthüllt wurde das Crossover im Rahmen der Future Games Show auf der Gamescom 2025.

Jill Valentine ist der erste bestätigte Charakter aus der „Resident Evil“-Serie, der als spielbare Figur in NIKKE verfügbar sein wird. Ihr Design basiert auf Resident Evil 3 Remake, komplett mit ihrem ikonischen Look. Shift Up hat bereits angedeutet, dass weitere „Resident Evil“-Charaktere folgen könnten.

Fan-Favoriten wären da etwa Ada Wong und Lady Dimitrescu, wie man aus dem entsprechenden Subreddit entnehmen kann. Zusätzlich ist mit neuen kosmetischen Skins im Rahmen eines Event-Passes oder eines separaten Kostüm-Gachas zu rechnen.

Der zur Kollaboration veröffentlichte Trailer zeigt zahlreiche typische Elemente des „Resident Evil“-Settings – darunter Zombies und mysteriöse Rituale. Ein konkretes Startdatum für das Event wurde bisher nicht genannt. Das letzte Crossover von NIKKE fand mit Stellar Blade statt – einem weiteren Spiel von Shift Up, das ebenfalls spezielle NIKKE-Inhalte erhielt.

Der Collaboration-Trailer:

via RPGsite, Gamespress, Bildmaterial: Goddess of Victory: NIKKE, Shift Up, Level Infinite