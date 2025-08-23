Angespielt! Final Fantasy VII Remake Intergrade läuft auf der Switch 2 richtig gut

Der Mensch tut sich bekanntlich leichter, über schlechte Dinge zu sprechen als über gute. Die Negativbeispiele bleiben regelmäßig besser haften – zum Beispiel, wie offenbar wenig optimal Elden Ring: Tarnished Edition aktuell noch auf der Switch 2 läuft.

Als kleiner Gegenpol deshalb einige Eindrücke zu Final Fantasy VII Remake Intergrade, das auf der neuen Hybridkonsole von Nintendo nämlich wirklich hervorragend läuft. Klar, das ist ja auch ein alter PS4-Schinken. Aber Elden Ring erschien 2022 auch für PS4 – das mal am Rande.

Auch unabhängig von diesen beiden Beispielen gilt: Die Hardware ist eine Wahrheit, der Wille zur aufwändigen Optimierung die andere. Das Team von Naoki Hamaguchi jedenfalls hat sich mächtig ins Zeug gelegt. Ich habe Final Fantasy VII Remake Intergrade fast eine Stunde lang im Handheldmodus auf Switch 2 gezockt und da gab’s wirklich nichts zu nörgeln.

Framerate-Einbrüche konnte ich gar keine feststellen, auch nicht bei Effektfeuerwerken im Kampf, wildem Funkenflug oder vielen Gegnern und lodernden Feuern. Alles gleichbleibend und stabil auf hohem Niveau. Zu Lasten von Details ging es überraschenderweise auch nicht. Die Lichteffekte sind beeindruckend und an den Texturen hat man (meiner Erinnerung nach jedenfalls) nicht gespart. Die Wahl zwischen einem Performance- und Grafikmodus oder Vergleichbares hatte ich nicht – ob die finale Version eine solche bietet, konnte man noch nicht beantworten.

Die „definitive Edition“ …?

Die Yuffie-Episode aus INTERmission ist in Final Fantasy VII Remake Intergrade, der Name sagt es schon, enthalten. In welcher Form ist noch nicht bekannt. Auch zur Vertriebsform des Spiels gibt es noch keine Details. Für Sammler könnte die „Switch 2“-Version rein theoretisch die „definitive Edition“ werden. Die Erwartungen solltet ihr aber aus guten Gründen klein halten. Die PS5-Installation ist etwa 100 GB schwer. Ob es so viel Spielraum für Optimierungen gibt, dass Square Enix das Spiel und den DLC auf eine 64-GB-Cartridge drücken kann und will, ist derzeit wohl unwahrscheinlich.

Damit ihr euch nicht nur auf meine laienhaften Eindrücke in Schriftform verlassen müsst, hänge ich euch nachfolgend noch ein Offscreen-Video von Nintendo Life an. Ein weiteres Video gibt es vom Kanal Deck Wizard. Die Kollegen haben den öffentlichen Demo-Build gespielt und davon folgendes Video aufgenommen. Die nachfolgenden Screenshots stammen ebenfalls aus der „Switch 2“-Version.

Die Videos zur „Switch 2“-Version:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO