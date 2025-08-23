Angespielt! Final Fantasy VII Remake Intergrade läuft auf der Switch 2 richtig gut

Der Mensch tut sich bekanntlich leichter, über schlechte Dinge zu sprechen als über gute. Die Negativbeispiele bleiben regelmäßig besser haften – zum Beispiel, wie offenbar wenig optimal Elden Ring: Tarnished Edition aktuell noch auf der Switch 2 läuft.
Als kleiner Gegenpol deshalb einige Eindrücke zu Final Fantasy VII Remake Intergrade, das auf der neuen Hybridkonsole von Nintendo nämlich wirklich hervorragend läuft. Klar, das ist ja auch ein alter PS4-Schinken. Aber Elden Ring erschien 2022 auch für PS4 – das mal am Rande.
Auch unabhängig von diesen beiden Beispielen gilt: Die Hardware ist eine Wahrheit, der Wille zur aufwändigen Optimierung die andere. Das Team von Naoki Hamaguchi jedenfalls hat sich mächtig ins Zeug gelegt. Ich habe Final Fantasy VII Remake Intergrade fast eine Stunde lang im Handheldmodus auf Switch 2 gezockt und da gab’s wirklich nichts zu nörgeln.
Framerate-Einbrüche konnte ich gar keine feststellen, auch nicht bei Effektfeuerwerken im Kampf, wildem Funkenflug oder vielen Gegnern und lodernden Feuern. Alles gleichbleibend und stabil auf hohem Niveau. Zu Lasten von Details ging es überraschenderweise auch nicht. Die Lichteffekte sind beeindruckend und an den Texturen hat man (meiner Erinnerung nach jedenfalls) nicht gespart. Die Wahl zwischen einem Performance- und Grafikmodus oder Vergleichbares hatte ich nicht – ob die finale Version eine solche bietet, konnte man noch nicht beantworten.
Die „definitive Edition“ …?
Die Yuffie-Episode aus INTERmission ist in Final Fantasy VII Remake Intergrade, der Name sagt es schon, enthalten. In welcher Form ist noch nicht bekannt. Auch zur Vertriebsform des Spiels gibt es noch keine Details. Für Sammler könnte die „Switch 2“-Version rein theoretisch die „definitive Edition“ werden. Die Erwartungen solltet ihr aber aus guten Gründen klein halten. Die PS5-Installation ist etwa 100 GB schwer. Ob es so viel Spielraum für Optimierungen gibt, dass Square Enix das Spiel und den DLC auf eine 64-GB-Cartridge drücken kann und will, ist derzeit wohl unwahrscheinlich.
Damit ihr euch nicht nur auf meine laienhaften Eindrücke in Schriftform verlassen müsst, hänge ich euch nachfolgend noch ein Offscreen-Video von Nintendo Life an. Ein weiteres Video gibt es vom Kanal Deck Wizard. Die Kollegen haben den öffentlichen Demo-Build gespielt und davon folgendes Video aufgenommen. Die nachfolgenden Screenshots stammen ebenfalls aus der „Switch 2“-Version.
Die Videos zur „Switch 2“-Version:
Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO
3 Kommentare
Auch hier muss man sagen dass das Spiel bereits auf dem Steam Deck sehr gut läuft und somit auf der Switch 2 auch laufen muss. Remake und Rebirth sind generell die besser optimierten und entwickelten Games denn Final Fantasy 16 z.B. läuft nicht auf dem Steam Deck, schlecht auf der PS5 und Xbox und auch auf dem PC nicht sonderlich gut.
Aber von den 100GB der PS5 Version kann man sich getrost verabschieden. Die Switch 2 ist bei weitem nicht so stark und daher werden sowohl die Auflösung als auch die Texturen deutlich reduziert werden womit dann auch die Speichergröße rapide sinken wird.
Das Remake war auf der PS4 ohne den Yuffie DLC bereits knapp 90 Gigabyte groß. Selbst wenn die Switch 2 Portierung mit weniger hochauflösenden Assets auskommt sowie einer niedrigeren Auflösung als die Current-Gen Versionen, wirst du dich glaube ich davon verabschieden können, dass das Spiel überhaupt unter 80 Gigabyte groß sein wird. Das sehe ich einfach nicht so lange da keine Magier vorsitzen. Street Fighter 6 ist ja schon weit über 60 Gigabyte groß.
Seine 70 Gigabyte wird das Spiel wohl mindestens haben. Davon abgesehen, dass das Spiel sowieso auf einer GKC landen würde, selbst, wenn es nur 30 Gigabyte groß wäre, würde derzeit keine Karte existieren, auf die Square Enix zurückgreifen könnte da glaube ich 64 Gigabyte das Maximum wäre.
Ich irre mich gerne am Ende und man bekommt hier nen richtigen Retail-Release, aber das ist ein Szenario, welches ich hier noch nicht sehen.
Zumindest mal eine gute Nachricht nach dem Elden Ring Debakel. Das lief ja auf dem Steam Deck damals teilweise besser als auf dem PC an sich, da durch Proton diese Mini-Ruckler dort nicht vorhanden waren, mit denen sowohl der PC als auch die Konsolen zu kämpfen hatten. Hier sieht man halt wieder ein ähnliches Problem wie schon auf der ersten Switch. Optimierung. Auch dort wäre bei zahlreichen Ports viel mehr möglich gewesen. Aber die Publisher wissen eben, sie können auch Profit mit halber Kraft machen.