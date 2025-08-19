Neuer Trailer stellt euch den „Z-A-Kampfclub“ in Pokémon-Legenden: Z-A vor

Nintendo und Game Freak haben einen frischen Trailer zu Pokémon-Legenden: Z-A veröffentlicht – diesmal mit Fokus auf den neuen Kampfclub. Das kann der neue Modus: Bis zu vier Spielende treten in schnellen Online-Matches gleichzeitig gegeneinander an. Jede Runde dauert nur drei Minuten, und Sieger ist, wer in dieser Zeit die meisten Pokémon seiner Gegner besiegt.

Rückzug oder Vollgas?

Die kurzen Matches setzen auf Tempo und taktische Entscheidungen: Lieber defensiv Items sammeln oder direkt volle Offensive? Spannend wird das auch durch die Rückkehr der Mega-Entwicklungen, die wieder mit von der Partie sind. Besiegte Pokémon sind nach kurzer Wartezeit zurück im Spiel – lange Wartezeiten und Frust soll dadurch vermieden werden.

Neben den schnellen Matches bietet „Z-A“ auch Rangkämpfe. Hier treten bis zu vier Trainer weltweit gegeneinander an, sammeln Punkte und arbeiten sich so von Rang Z nach oben. Nach jedem Kampf gibt es kleinere Belohnungen, größere warten beim Aufstieg und am Ende jeder Saison. Da die Rewards je nach Saison variieren, lohnt es sich, aktiv dabeizubleiben. Wer lieber direkt gegen Freunde antreten will, kann außerdem Privatkämpfe starten – entweder lokal oder online.

Wie läuft es auf der alten Switch?

Im Trailer sah das Ganze nach stabilen 60 fps auf der Switch 2 aus. Da Pokémon-Legenden: Z-A auch noch für die alte Switch erscheint, bleibt bei vielen Fans die Sorge, ob die Performance diesmal stabiler ausfällt. Nach den holprigen Erfahrungen mit Pokémon Karmesin und Purpur hoffen Switch-Besitzer nun, dass sich das nicht wiederholt. Ob Nintendo und Game Freak diesmal auch die Online-Verbindung sauber hinbekommt, muss sich erst zeigen – Mario Kart World war zuletzt ja nicht immer ganz fehlerfrei.

Am 16. Oktober 2025 erscheint das neue Pokémon-Abenteuer – der Nintendo Store bietet jetzt Vorbestellerboni und Merchandise* zum Spiel an. Für Eure Vorbestellung der digitalen oder physischen Version erhaltet ihr im Nintendo Store eine Partner-Pokémon-Figur. Ihr findet das Spiel darüber hinaus unter anderem bei Amazon*. Was haltet ihr vom schnellen 3-Minuten-Battle-Konzept? Würde euch das länger motivieren – oder bleibt ihr lieber bei klassischen Kämpfen?

Der neue Trailer:

via The Pokémon Company, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak