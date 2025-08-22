Im Test! Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist ein fantastisches Remake

|Titel
Viele Jahre war es sehr ruhig rund um die extrem erfolgreiche und kultige Metal-Gear-Reihe. Sowohl Fans als auch Kritiker sehnten sich nach einem neuen Lebenszeichen des wohl coolsten und smartesten Agenten der Videospielgeschichte und diverse Gerüchte über potentielle Remakes oder gar komplett neue Ableger machten, fast schon wie es bei der Shenmue-Reihe der Fall war, jährlich die Runde.
Im Zuge eines PlayStation Showcase am 24. Mai des Jahres 2023 war es letztendlich so weit und Konami ließ endlich die Bombe platzen. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ein vollwertiges Remake des dritten Teils auf Basis der Unreal Engine 5, wurde angekündigt und die Fans waren weltweit aus dem Häuschen und konnten ihr Glück kaum fassen.
Auch wenn es sich hier „nur“ um ein Remake handelt, so ist es für viele Fans ein Lichtblick in eine vielleicht neue Zukunft der Reihe. Und da man sich bei Konami mit Snake Eater ein absolutes Brett für ein Remake herausgepickt hat, ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir auch in Zukunft weitere Metal-Gear-Projekte zu sehen bekommen. Vorausgesetzt die Verkaufszahlen sprechen dafür, natürlich. Da Snake Eater als vielleicht sogar bester Teil der gesamten Reihe gehandelt wird, braucht man sich zumindest in diesem Punkt wohl keine großen Sorgen zu machen.
Zeitgleich mit dem Remake von Snake Eater wurde auch die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1“ angekündigt. Diese mehr oder weniger komplette Collection der bisher erschienenen Hauptteile der Metal-Gear-Reihe wurde von vielen Fans mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Die technische Umsetzung sprach, gerade zum Release, nicht wirklich für die Collection und es fehlten auch wichtige Titel der Reihe. Dann wurde es, zum Ärger vieler Fans, auch schon wieder still um die kultige Reihe aus der Feder von Hideo Kojima und die Wartezeit auf das Remake von Snake Eater ging munter weiter.
Am 28. August 2025 ist es nun nach vielen Jahren des Wartens endlich so weit und wir dürfen uns erneut in feindliche Gefilde begeben, schleichen und geschickt aus der Deckung heraus agieren. Ob sich das modernisierte, absolut epische und an die Neuzeit angepasste Stealth-Abenteuer ein weiteres Mal lohnt oder ob man auch getrost weiterhin das Original aus dem Jahre 2004 genießen kann, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test.
Epischer Agenten-Thriller zur Zeit des Kalten Krieges
Die Geschichte von Snake Eater spielt in einem alternativen Universum, in welchem der Kalte Krieg in den 1960er-Jahren in vollem Gange ist. Wir schlüpfen in die Rolle von „Snake“, einem Top-Level-CIA-Agenten der Vereinigten Staaten. Während dieser Zeit wurde Snake der sogenannten „FOX“-Einheit zugeteilt. Eine Sondereinheit der CIA, welche sich auf extrem heikle Missionen auf internationalem Terrain spezialisiert hat.
Unser Held Snake erhält folglich nun den Auftrag den Raketenspezialisten und Forscher Dr. Sokolov aus den Händen einer Terroristen-Gruppe zu befreien und in die Vereinigten Staaten zu geleiten. Wie es fast schon typisch für die Metal-Gear-Reihe ist, geht dieses Vorhaben gehörig schief und so findet sich unser Held Snake in einer schier ausweglosen Situation wieder, deren volles Ausmaß sich jedoch erst nach und nach entfaltet.
Ein extrem spannender Agenten-Action-Thriller erwartet uns und wie es eben auch für die Reihe typisch ist, darf natürlich auch der ein oder andere Story-Twist nicht fehlen. Aber jedes weitere Wort würde an dieser Stelle die fantastisch und atmosphärisch erzählte Story ruinieren.
Stealth und brachiale Action wechseln sich gekonnt ab
Das Besondere an Snake Eater ist meiner Meinung nach die perfekte Mischung aus eher ruhigen und überlegten Stealth-Passagen und actiongeladenen Momenten, die an Stil und Coolness wohl kaum zu überbieten sind. Mal schleicht man sich in passender Tarnmontur von Busch zu Busch um letztlich nicht von den unzähligen Feinden entdeckt zu werden und mal ballert man sich mit einem großen Maschinengewehr ganz Rambo-like durch dutzende Gegner. Snake Eater hat beides zu bieten und das auch noch auf extrem hohem Niveau.
Auch das allseits beliebte Tarnungs-Feature ist dem Remake erhalten geblieben. Die letzten ausgewählten Tarnungskombinationen können nun sogar per Schnell-Menü innerhalb weniger Sekunden ausgewählt werden. So hat man in jeder noch so heiklen Situation die passende Tarnung zur Hand. Im weiteren Spielverlauf kann man natürlich auch weitere Tarnmuster und auch Gesichtsbemalungen finden.
Aber auch das Survival-typische Heilungsmenü in welchem man seine Verletzungen selbst verarzten muss ist uns erhalten geblieben. Gerade in den ersten Spielstunden ist dieses System wirklich frisch und innovativ umgesetzt, nervt nach einigen Spielstungen aber doch etwas. Vor allem da das Vorgehen beim Heilen im Grunde genommen immer das selbe ist.
Die immer noch wunderbar gestaltete Spielwelt setzt dem ganzen noch die Krone auf und rundet das ohnehin schon fantastische Gesamtpaket noch weiter ab. Auch heute macht Snake Eater also noch unheimlich viel Spaß und steht auch modernen Titeln kaum in etwas nach.
Levelarchitektur nicht so freiläufig, wie sie sein könnte
Einer der wenigen Minuspunkte beim Remake von Snake Eater ist meiner Meinung nach die Tatsache, dass die beschränkte Levelarchitektur, die zu PS2-Zeiten wahrscheinlich noch der relativ schwachen Hardware geschuldet war, es leider auch in das Remake geschafft hat.
Im Klartext heißt das: Die ohnehin schon relativ klein gehaltenen Areale sind nach wie vor durch minimale Ladezeiten getrennt. Wahrscheinlich wurde dies von den Entwicklern beim Remake beibehalten um das Feeling des Originals nicht zu verfälschen. Auf der einen Seite eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung, dennoch sieht man am Beispiel des Dead-Space-Remakes, dass es auch anders lösbar wäre.
Denn hier entschieden sich die Entwickler dafür, die ursprünglich durch Ladezeiten (Bahnfahrten) getrennten Passagen zu verbinden und ein großes Ganzes aus der Spielwelt zu machen. Dies wäre beim Remake von Snake Eater auch angebrachter gewesen, schmälert den fantastischen Gesamteindruck des Titels aber dennoch nicht. Ein kleiner fader Beigeschmack bleibt dennoch. Vor allem, da man ganz genau weiß, dass es technisch ohne weiteres machbar gewesen wäre.
Ein Actionfeuerwerk, das an Atmosphäre kaum zu überbieten ist
Auch heutzutage steckt Snake Eater noch etliche Genre-Konkurrenten locker in die Tasche, wenn es um stylische Präsentation, Cutscenes und Dialoge geht. Selten hat man eine derart dichte Atmosphäre gepaart mit toll geschriebenen Dialogen erlebt, wie es hier der Fall ist. Snake Eater zählt nicht umsonst, auch unter Hardcore-Metal-Gear-Fans, zum vielleicht sogar besten Teil der gesamten Reihe.
Die Geschichte wird vor allem durch toll inszenierte Zwischensequenzen erzählt, aber auch die für die Reihe typischen Codec-Gespräche tragen ungemein zur Atmosphäre bei. Ein Stealth-Thriller, wie es sie heutzutage leider kaum noch gibt.
Grandiose Optik dank moderner Unreal Engine
Die fantastische grafische Qualität, die das Remake von Snake Eater zu bieten hat, ist vor allem der Unreal Engine 5 zu verdanken. Die moderne Engine schafft es gekonnt die bereits bekannten Locations in völlig neuem Glanz erstrahlen zu lassen und transportiert den Titel somit gekonnt in die technische Neuzeit.
Neben den hübschen Texturen sind es vor allem die unglaublich toll aussehenden Lichteffekte, die dem Titel die optische Krone aufsetzen. Aber auch die Tatsache, dass die Entwickler daran gedacht haben, dass das Original aus dem Jahre 2004 eine etwas andere Farbpalette zu bieten hatte als es heutzutage bei Spielen oft der Fall ist, ist wirklich bemerkenswert.
Denn je nach eigenem Wunsch kann der Titel mit verschiedenen Farboptionen gespielt werden. Ich habe das Remake beispielsweise mit den Originalfarben gespielt und somit ein fast schon Déjà-vu-artiges Spielerlebnis gehabt. Denn farblich sieht das Remake dann aus wie das Original, hat aufgrund der Unreal Engine 5 aber doch ein völlig neues technisches Erlebnis zu bieten. Eine tolle Idee der Entwickler, die auf jeden Fall löblich hervorgehoben werden muss.
Einen kleinen Minuspunkt muss sich das Remake von Snake Eater jedoch in Sachen Framerate gefallen lassen. Denn diese war, zumindest in unserer Vor-Day-One-Patch-Version, noch relativ instabil. In vielen, teilweise sogar völlig leeren Arealen brach diese regelmäßig ein und schaffte es daher nicht immer die eigentlich angepeilten 60 Frames zu halten. Vielleicht wird dies aber auch vor dem Release noch per Day-One-Patch behoben.
Ein Soundtrack, der seinesgleichen sucht
Was schon immer ein typisches Merkmal der Metal-Gear-Reihe war, ist der unglaublich tolle und absolut epische Soundtrack. Stets perfekt untermalt dieser die Szenerie und macht die ohnehin schon sehr cool inszenierten Zwischensequenzen und Spielmomente noch eine Ecke epischer.
Aber auch die unzähligen Dialoge sind auf absolutem Hollywood-Niveau und brauchen sich auch vor anderen modernen Titeln keinesfalls zu verstecken. Auch der Originalsprecher von Snake, David Hayter, ist wieder mit von der Partie und verleiht unserem ikonischen Helden seine markante und Gänsehaut-erzeugende Stimme. Auch die Soundeffekte sind auf außerordentlich hohem Niveau und so macht das Remake von Snake Eater vor allem soundtechnisch eine tolle Figur.
Bonus-Modus sorgt für zusätzlichen Spaß
Ein kleines Fan-Schmankerl dürfte der bereits in der Subsistence-Version von Snake Eater enthaltene „Snake vs. Monkey“-Modus sein. In diesem übernehmen wir wieder die Rolle von Snake, welcher es sich dieses Mal jedoch zum Ziel gemacht hat, eine bestimmte Anzahl von frechen Affen dingfest zu machen.
Am besten lässt sich dieser Modus als eine Art Kollaboration mit der kultigen „Ape Escape“-Reihe bezeichnen. Ein netter und lustiger Modus, der aber auch schon nach wenigen Runden seinen Reiz verliert. Mehr als eine nette Beigabe sollte man hier also nicht erwarten.
Dieser „Snake vs. Monkey“-Modus bleibt allerdings PlayStation-5- und PC-Spielern vorbehalten. Xbox-Spieler erhalten einen alternativen Spielmodus.
Multiplayer-Modus für Herbst dieses Jahres geplant
Konami kündigte außerdem einen Multiplayer-Modus mit dem Titel „Fox Hunt“ für den Herbst dieses Jahres an. Dieser wird zwar keine Crossplay-Funktion bieten, soll aber dafür mit spannender Stealth-Mehrspieleraction glänzen.
Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt, was Konami aus dieser Möglichkeit macht und ob der Mehrspieler-Modus von den Käufern und Fans des Remakes angenommen wird. Die Reihe machte in der Vergangenheit bereits mit dem ein oder anderen mehr oder weniger erfolgreichen Mehrspieler-Modus auf sich aufmerksam ohne jedoch groß aus der Masse herauszustechen.
Der legendäre Top-Agent Snake ist in der Moderne angekommen
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist ein fantastisches Remake, welches die Wurzeln und auch das Spielgefühl der Reihe ehrt und bewahrt. Dies geht so weit, dass auch die etwas begrenzte Levelarchitektur des Originals übernommen wurde.
Nach wie vor zählt der Titel aber mit zum Besten, was das Stealth-Genre zu bieten hat, und mit der fantastisch erzählten Story, der unglaublich dichten Atmosphäre und den toll geschriebenen Dialogen ist Snake Eater nach wie vor ein Actionfeuerwerk auf Hollywood-Niveau.
Auch optisch und soundtechnisch bietet der Titel alles, was man von einem aktuellen Titel erwarten würde. Die beeindruckende Unreal Engine 5 vermag es immer wieder mich zu überraschen und auch bei diesem Remake kann man der Präsentation wirklich nichts absprechen. Speziell die Lichteffekte heben das Remake auf ein völlig neues technisches Level.
Aber auch der epische Soundtrack, die fantastischen Synchronsprecher und die geballten Soundeffekte ergeben ein absolut rundes Gesamtbild und machen Snake Eater erneut zu einem audiovisuellen Meisterwerk.
Für mich als Metal-Gear-Fan ein absoluter Pflichtkauf, aber auch für Serien-Neulinge ist das Remake der perfekte Einstieg in die oft sehr konfus erzählte Geschichte der Reihe. Hier beginnt die Geschichte des wohl legendärsten und coolsten Spezialagenten der Videospielgeschichte und das sollte man sich als Stealth- und Action-Fan keinesfalls entgehen lassen.
Bildmaterial: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami
Ich habe mich nun auch sehr über den Gold-Award gewundert, aber auch nicht mehr als über den 86er Metascore. Wobei man halt zwei Dinge berücksichtigen muss, Reviews sind immer subjektiv und es wird natürlich noch das Spiel selbst bewertet, was bis heute ein zeitloser Klassiker ist.
Ansonsten ist das hier ein, Achtung, meiner Meinung nach, eines der faulsten Remakes aller Zeiten. Es ist ja der gleiche Entwickler wie vom Oblivion Remaster (Preispunkt 55 Euro) und das Snake Eater Remake hat auch hier mit ähnlichen UE5-Performance-Problemen zu kämpfen. Ich muss da @r3mox (Marco) zumindest temporär widersprechen (weil halt der D1-Patch noch nicht draußen ist), aber ich glaube, so viel wird sich bei der Performance gar nicht mehr tun. Besonders auf der PS5 Pro ist das bitter in Sachen Konami, da glaube ich das Silent Hill 2 Remake bis heute keinen vernünftigen Patch nachgereicht bekommen hat.
Ich glaube, Noriaki Okamura hat sich da letztens sehr klas ausgedrückt. Ohne Kojima kein neues Metal Gear oder irgendwelche anderen Abenteuer. Soll heißen, vielleicht mal den Mut zu haben aus den beiden MSX-Titeln moderne Remakes zu machen. Ich war bei der Aussage schockiert über das völlige fehlen sämtlicher Ambitionen. Aber gut möglich, dass das auch Instruktionen von Konami sind.
Dennoch möchte Konami aber, dass MGS ein Premiumpreisprodukt bleibt. Zum Release die verbuggte Master Collection für 60 Euro und nun ein Remake für 80 Euro, was selbstverständlich rund 30 Euro zu teuer ist. Klar, bei 45-55 Euro wäre auch meine Kritik deutlich wohlgesonnener. Aber selbst unter dem Preispunkt halt schon mit Einschränkungen, was das Game-Design des Remakes angeht.
Man sollte also nicht erwarten, dass von dem Franchise in absehbarer Zeit irgendwas frisches kommen wird. Man wird die zweite Master Collection bringen und dann wird es wieder ein Remake geben. Entweder nochmal MGS1 oder halt Sons of Liberty. Chronologisch gesehen müsste dann ja jetzt MGS1 wieder dran sein und dann SoL.
Ich stimme dir da zu, das ist der allgemeine Konsens, den ich zu dem Remake lese. Und das ist vermutlich das gleiche, was sich die Leute bei Final Fantasy VII gewünscht haben. Aber auch ohne das Spiel komplett umzukrempeln wäre doch hier deutlich mehr möglich. Ein neuer Dub der neben dem alten angeboten wird. Von den vielen Ladebildschirmen wegkommen. Vielleicht 1-2 neue größere Gebiete mit ein paar neuen Missionen. Stattdessen hat man es ja jetzt nicht einmal zum Release geschafft, den Fox Hound Modus zu veröffentlichen. Ich finde den Release einfach schwach. Ohne jemandem nun was madig reden zu wollen. Aber das Original ist, stand jetzt was die gepatchte Master Collection angeht, in der aktuell wohl besten Version bereits erhältlich gewesen.
Die Idee von Konami ist natürlich klar. In dem Moment, wo die Leute ausgeflippt sind nachdem die Cutscenes von diesem Pachinko-Automaten aufgetaucht sind, wusste man, hier herrscht Bedarf. Dann möchte man natürlich noch ne neue Zielgruppe ansprechen und die auch mitnehmen, sonst hätte man ja die 3 nicht aus dem Titel entfernt. Also strategisch ist Delta sicherlich gut durchgeplant. Für mich als Fan, der die Höhen und Tiefen dieser Reihe jetzt seit über 25 Jahren erlebt hat, braucht jetzt kein Snake Eater Delta. Es sei denn, ich bekomme ein kostenloses Testmuster, dann wäre mein Fazit auch wohlwollender
Ja, wird sicherlich sogar irgendwann nachgeholt, aber dafür muss der Preis auf um die 30-35 Euro fallen.
Ich habe jetzt auch den Test von DF gesehen und sage damit definitiv Nein zu dem Spiel. Ich sehe es nicht ein 70 Euro für ein Game auszugeben welches dann im Quality-Mode unter 30fps fällt und im Performance Mode verwaschen aussieht. Für 30-40 Euro wäre es okay aber so nicht. Die Unreal Engine 5 ist einfach eine schreckliche Engine was die Bildrate angeht. Clair Obscur war bisher das einzige Game dass gut lief und keine starken drops hatte.
Das eine Bild lässt mich so wünschen, man würde mal endlich von Ape Escape Trilogie Remakes/Remaster machen :D, damit die Spiele endlich mal auf moderne Plattform geholt werden..
Die Spiele sind immer noch auf der PS1+2 gefangen >.> leider, frag mich echt warum da Sony nie was getan hat, das erste Spiel ist mittlerweile 26 Jahre alt !! Mit heutiger modernerer Technik könnt man die Spieel so viel spaßiger, inhaltsvoller, besser, interessanter machen, als noch die damaligen technisch stark begrenzten Originale, die dementsprechend auch wesentlich schlechter aussahen, als wie es heutzutage möglich wäre.
Allein die 3 Affen im Bild sehen schon qualitätstechnisch besser aus, als alles, was auf der PS1/2 jemals existierte
Naja, ich kann den Gedanken dahinter verstehen, ich habe die Deluxe Edition aber dennoch vorbestellt, einfach weil ich mich bereits seit Jahren auf den Titel freue
Also das Argument zählt hier nicht.
Ich verstehe natürlich teilweise den Unmut über Remakes im Allgemeinen, dennoch kann man das Ganze auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten und einfach froh sein, dass die Serie mit der Master Collection und dem Remake wieder auf die Bildfläche der Gaming-Welt geholt wurde. So ist die Wahrscheinlichkeit dass wir wieder mehr von Snake zu sehen bekommen deutlich höher
Und wer weiß, irgendwann bekommen wir vielleicht auch mal Metal Gear 1 und 2 in moderner Form präsentiert. Man darf nur nicht aufhören zu hoffen
Glaube, da kannst du sogar sehr sicher sein, dass die kommen, Marco^^ Man wird da ja feste Pläne haben. Allen voran mit der Master Collection Volume 2. Danach wird es wieder ein Remake geben. Aber wenn man dem Producer halt trauen darf, eben kein neuer Content. Man wolle die Reihe einfach ohne Kojima nicht fortsetzen, weil man meint, den "Kojima-Stil" nicht replizieren zu können. Dass man da so einfach resigniert, finde ich schade. Da sind ja in dem neuen Team auch wie Okamura genug Leute dabei, die an einigen Ablegern unter Kojima Productions mitgewirkt haben, teilweise in den tragenden Rollen.
Dass das Remake auch für 80 Euro ein Verkaufshit wird, daran habe ich keine Zweifel. Aber es gibt halt zum Vergleich auch andere Beispiele. Das Dead Rising Remaster (welches ich schon für den 50 Euro Preispunkt kritisiert habe und nun die Kritik etwas revidiere) kam komplett umgebaut in der RE Engine zurück mit zahlreichen Quality of Life Anpassungen im Gameplay sowie KI-Anpassungen bei Gegnern und Überlebende sowie einer neuen Vertonung. Und ja, das Oblivion Remaster vom exakt gleichen Entwickler ist für 55 Euro erschienen und Day 1 im Game Pass. Gebe zu, ich hänge mich da an den 80 Euro schon sehr auf, aber ich finde das ist einfach kein guter Deal für das, was du bekommst.
Was ich halt auch ziemlich seltsam fand, einige der Synchronsprecher inklusive David Hayter haben Werbung für das Spiel gemacht in Zusammenarbeit mit Konami, aber es wurden eben keine neuen Lines aufgenommen.
Hast du denn mal geschaut, ob man die japanische Sprachausgabe zumindest anwählen kann? In der Master Collection ist sie ja dabei, allerdings ohne die Möglichkeit, andere Untertitel als japanische Untertitel hinzuzufügen.