Dieses liebevolle Pixel-RPG im SNES-Style ist definitv kein „Müll“ – hoffen wir jedenfalls

Ein Gruß aus den goldenen 90ern erwartet RPG-Fans im November auf PCs. Kingdoms of the Dump ist sehr deutlich von klassischen SNES-JRPGs inspiriert. Eine Besonderheit: Hier sitzt kein professionelles Studio hinter dem Titel, sondern zwei hauptberufliche Hausmeister – der passende Name des Indie-Studios: Roach Games.

Das Spiel spielt in einer fantasievollen Müllwelt namens „Lands of Fill“ und folgt den Abenteuern von Dustin Binsley, dem Mülltonnen-Ritter, der zu Unrecht des Verschwindens des Königs von Garbagia beschuldigt wird.

Die Entwicklung begann bereits 2016, die Ursprungsfinanzierung stammte dabei aus eigener Tasche. Als das Geld ausging, starteten sie im Juli 2019 eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne und sammelten schließlich 76.560 US-Dollar ein.

Eine Kombination aus dem Besten

Das Gameplay kombiniert klassische JRPG-Elemente mit modernen Designinnovationen. Dabei wird auf Zufallskämpfe verzichtet. Stattdessen sehen Spielende alle Feinde auf dem Bildschirm. Das rundenbasierte Kampfsystem nutzt ein 3×3-Raster, auf dem man Charaktere strategisch positionieren kann, um Schaden zu maximieren, Fallen zu vermeiden und taktisch zu agieren.

Zusätzlich beinhaltet das System zeitlich getaktete Treffer, inspiriert von Super Mario RPG. Ebenfalls von Mario inspiriert: die Erkundung und Plattform-Elemente. Das Entwicklerstudio hat bewusst darauf geachtet, dass kleine Hindernisse wie Büsche nicht künstlich den Weg versperren.

Natürlich darf bei einem SNES-inspirierten Spiel eine große „Mode 7„-inspirierte Weltkarte nicht fehlen, wie sie Fans beispielsweise von Final Fantasy VI kennen und lieben. Roach Games hat das Projekt bewusst als Hommage an klassische 16-Bit-JRPGs wie EarthBound, Chrono Trigger und Final Fantasy VI konzipiert. Dabei verwenden sie eine „schräge“ EarthBound-inspirierte Perspektive, die den Entwicklern hilft, Tiefe während der Plattform-Segmente anzudeuten.

Die Audiokomposition verwendet klassische SNES-Soundfonts für das perfekte 16-bit-Feeling. Als besondere Auszeichnung komponiert Hiroki Kikuta, bekannt für Secret of Mana, einen Gastsong für den Soundtrack, nachdem ein Stretch-Goal der Kickstarter-Kampagne erreicht wurde.

Die Story dreht sich um … Müll

Die Handlung führt Spieende durch die fünfeinhalb Königreiche der „Lands of Fill“. Begleitet wird Dustin von seinem besten Freund Ratavia, einer raubeinigen Ratte, sowie von anderen Charakteren wie dem Bibliothekar Walker Jacket, dem Barden Lute, der Wäschemagierin Cerulean und dem Meister der Verkleidung Musk. Gemeinsam müssen sie die Toxic Grimelin Army aufhalten und einen Krieg zwischen den Königreichen verhindern.

Der neue Trailer:

via RPGSite, Kickstarter, Bildmaterial: Kingdoms of the Dump, Roach Games, Dream Sloth Games