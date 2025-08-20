Neuer Trailer zu Lost Soul Aside stellt die Fähigkeiten von Arena im Detail vor

Lost Soul Aside, das von uns über die letzten Jahre oft als „düsteres Final Fantasy“ bezeichnet wurde, hat nach einer langen Entwicklungshistorie endlich das Ziel vor Augen. Entwickler Ultizero Games konnte das Spiel mit Unterstützung des PlayStation „China Hero Project“ endlich fertigstellen.

Das Action-RPG erzählt die Geschichte des jungen Protagonisten Kaser, der mit seiner wandelbaren Waffe und einem drachenähnlichen Begleiter aufbricht, um seine Schwester zu retten. Die Entwickler legen dabei großen Wert auf schnelle, stilvolle Kämpfe mit vielen Kombinationsmöglichkeiten, die ein intensives und flüssiges Spielerlebnis garantieren sollen.

Die Entwicklung begann ursprünglich 2014 als Solo-Projekt von Yang Bing, der seine Vision mit einer Mischung aus Einflüssen von Final Fantasy XV, Bayonetta und Devil May Cry umsetzt. Im Laufe der Zeit wuchs ein kleines Team heran. Die langwierige Entwicklung führte zu Verzögerungen, unter anderem wurde die Veröffentlichung mehrfach verschoben.

Die bisher veröffentlichten Gameplay-Trailer zeigen rasante, technisch eindrucksvolle Kämpfe. Lost Soul Aside richtet sich vor allem an Fans von actiongeladenen Spielen, die keine Soulslike-Mechaniken bevorzugen, sondern unkomplizierte, aber dennoch tiefgehende Action-Kost schätzen. Der neue Trailer Arena Power, der die Fähigkeiten des verbündeten Charakteres Arena zeigt, ist hier keine Ausnahme.

Auch wenn die technische Basis mit der Unreal Engine 4 inzwischen etwas angestaubt ist, zeigt das Spiel eine schöne Grafik. Lost Soul Aside* erscheint am 29. August 2025 für PlayStation 5 und PCs – die ursprüngliche PS4-Exklusivität wurde verworfen. Es gibt eine Standard- und eine Digital Deluxe Edition, letztere mit zusätzlichen Inhalten wie Soundtrack, Artbook und kosmetischen Items.

Der neue „Arena Power“-Trailer:

Bildmaterial: Lost Soul Aside, Sony Interactive Entertainment, Ultizero Games