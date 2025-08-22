Nach jahrelanger Wartezeit erscheint Hollow Knight: Silksong schneller als ihr glaubt

Das Warten auf Hollow Knight: Silksong hat ein Ende – zumindest fast. In einer besonderen Ankündigung zur epischen Fortsetzung hat Team Cherry den Fans nicht nur neues Videomaterial präsentiert, sondern auch das baldige Erscheinungsdatum verraten.

Hollow Knight: Silksong erscheint demnach am 4. September für PS4 und PS5, Xbox One und Xbox Series, Switch und Switch 2 sowie für PCs via Steam, GOG, den Humble Store und den Microsoft Store. Außerdem wird es ab dem ersten Tag auch über Game Pass verfügbar sein.

Als Spielerin bzw. Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Hornet, Prinzessin und Beschützerin vom Hallownest. Ihr begebt euch auf ein Abenteuer durch ein völlig neues Königreich mit neuen Gebieten, Gegnern und Endbossen, die alle handgezeichnet über den Bildschirm flimmern.

Gleichzeitig gilt es, uralte Geheimnisse in der großen Welt aufzudecken. Dabei wird alles von einer atemberaubenden Orchestermusik untermalt. Habt ihr das Spiel durchgespielt, erwartet euch der „Silk Soul“-Modus. Der brandneue Modus testet eure Fähigkeiten und soll das Spiel zu einem einzigartigen, herausfordernden Erlebnis machen.

Der Trailer zum Erscheinungsdatum:

