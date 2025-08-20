Der Gamescom-Trailer zu Onimusha: Way of the Sword zeigt euch die Genma

Im diesjährigen Gamescom-Line-Up von Capcom ist auch Onimusha: Way of the Sword enthalten, dessen Veröffentlichung im nächsten Jahr für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam geplant ist.

Heute haben wir unsere Preview zum Spiel an den Start gebracht, die dem neuen Onimusha ein „Bilderbuch-Comeback“ bescheinigt. Schon während der Opening Night Live durften sich Fans über einen neuen Trailer freuen, der sich auf die Genma-Experimente konzentriert.

In diesem Zusammenhang ist im Trailer Dokyo zu sehen. Sie ist ein ungewöhnliches Geschöpf, das die meiste Zeit in seinem Labor unter der Hauptstadt verbringt und sich mit der Erschaffung neuer Genma-Varianten befasst. Im Trailer sieht man, wie Musashi sich den mächtigen Genma von ihr entgegenstellen muss. Dabei steht ihm nicht nur sein Schwert als Waffe zur Seite.

„Der Titel übersetzt seine brillante Präsentation samt audiovisuellem Spektakel kompetent auf die spielerische Ebene und begeistert mit elektrisierenden Duellen, die toll von der Hand gehen“, heißt es in unserer Preview. Könnt ihr auf der Gamescom auch selbst sehen, Onimusha: Way of the Sword ist öffentlicht anspielbar, wenn ihr die lange Warteschlange in Kauf nehmt …

Der neue Trailer:

Der japanische Trailer:

Bildmaterial: Onimusha: Way of the Sword, Capcom