Die Enotria-Entwickler machen mit ihrem neuen Spiel weiter, wo das alte aufgehört hat

Jyamma Games kennt ihr von Enotria: The Last Song. Und mit ihrem neuen Projekt La Divina Commedia machen die Italiener genau dort weiter, wo sie mit Enotria aufgehört haben. Bei der Opening Night Live gab es im Rahmen der Gamescom 2025 den ersten Trailer.

Das Action-RPG mit Dark-Fantasy-Elementen ist inspiriert von der berühmten „Göttlichen Komödie“ des Dichters Dante Alighieri und setzt damit erneut auf eine enge Verbindung zur italienischen Kultur.

La Divina Commedia verspricht eine epische Reise in eine Welt, in der Dantes Werk die alte Religion ersetzt hat und ein goldenes Zeitalter der Gerechtigkeit begründete. Als dunkle Mächte dieses Versprechen ins Gegenteil verkehren, stürzt die Ordnung zusammen und Chaos breitet sich aus.

Ihr schlüpft in die Rolle eines „Krieger-Poeten“, der in den Tiefen der Hölle gefangen ist, sich durch die Kreise der Verdammnis kämpft, immer mächtigeren Dämonen entgegentritt und dabei versucht, die sündige Vergangenheit zu erlösen.

Spielerisch erwarten euch dabei Hack-and-Slash-Mechaniken mit einem breiten Waffen-Arsenal, wobei diese Waffen über jeweils eigene Mechaniken verfügeb. Hinzu kommen prozedural generierte Extraktions-Dungeons und ein erzählerisch verankertes Alignment-System, das an die Sieben Todsünden gekoppelt ist. Hervorgehoben wird außerdem ein modernes Motion-Capture-System, das mit einem Studio entwickelt wurde, welches auch an Phantom Blade Zero beteiligt war.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: La Divina Commedia, Jyamma Games