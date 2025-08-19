Swords of Legends: Neues Action-RPG aus China will jetzt auch den Westen erobern

Es scheint ganz so, als hätte Black Myth: Wukong die chinesische Spieleindustrie wachgerüttelt. Denn seit dem Erfolg des Action-RPGs gibt es zunehmend vergleichbare Projekte – und der chinesische Megakonzern Tencent investiert weiter kräftig.
Bei Swords of Legends, inzwischen schon der vierte Teil der in China seit 2010 bekannten Gujian-Reihe, ist dies ebenso der Fall. Publisher Wangyuan Shengtang und Entwickler Aurogon Shanghai bekommen seit 2024 finanzielle Unterstützung von Tencent und können so den Fokus der traditionsreichen Reihe deutlich erweitern. Dazu gehören Konsolenversionen und das Debüt der Reihe im Westen.
Swords of Legends richtet sich an Fans chinesischer Mythologie und narrativer RPGs und möchte ein atmosphärisches Einzelspieler-Abenteuer sein. Das mystische Singleplayer-Action-RPG ist inspiriert von legendärer chinesischer Literatur und fernöstlicher Folklore. Dabei soll es explizit kein Soulslike werden.
„God of War“-ähnlicher Aufbau
Das Spiel wird als „wide linear“ vermarktet, die Welt soll also ähnlich aufgebaut sein wie frühere „God of War“-Teile: Story-zentriert, aber mit optionaler Erkundung und Nebenquests. Die Kämpfe sollen dabei dynamisch und zugänglich bleiben. Die Seelen der Monster können eingefangen und als Begleiter im Kampf beschworen werden. Mit diesen Monster-Geistern lassen sich auch kooperative Kombo-Attacken entfesseln. Das flexible Loadout-System der Waffen erlaubt verschiedene Spielstile und Anpassungen je nach Gegner.
Eine Veröffentlichung ist noch nicht absehbar: Das Spiel befindet sich jedoch seit fast zwei Jahren in Entwicklung und dank der finanziellen Unterstützung wird das Studio nun größer. Spekuliert wird, dass Swords of Legends ein Cross-Gen-Game für die nächste Konsolengeneration werden könnte, die nicht wenige im Jahr 2027 erwarten. Die Veröffentlichung ist auf dem PC und „mehreren Konsolen“ geplant.
Der erste Trailer:
via Gematsu, Playfront, Icy Veins, Bildmaterial: Swords of Legends, Wangyuan Shengtang, Aurogon Shanghai
3 Kommentare
Es macht schonmal einen guten erst Eindruck und wenn es wirklich nicht Souls Like wird könnte es auch interessant sein
Grundsätzlich finde ich die chinesische Mythologie doch eher mal erfrischend. Und wenn es kein Soulslike ist und sogar noch ein bisschen "Pokemon/Dragon Quest Monsters" -Mechaniken enthalten sind, hebt es sich dann doch etwas von den Ankündigungen aus China (und auch Korea) in letzter Zeit etwas ab.
Ich habe schon einige Teile der Serie gespielt und sie sind nicht schlecht per se aber was mich am meisten stört ist dass es nur chinesische Sprachausgabe gibt. Viele mögen es weil es in China spielt aber mich stört es auf Dauer doch sehr. Ich spiele aber auch keine Games mit japanischer Sprachausgabe weil mir die Sprache einfach nicht gefällt und mich nervt.