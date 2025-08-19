Swords of Legends: Neues Action-RPG aus China will jetzt auch den Westen erobern

Es scheint ganz so, als hätte Black Myth: Wukong die chinesische Spieleindustrie wachgerüttelt. Denn seit dem Erfolg des Action-RPGs gibt es zunehmend vergleichbare Projekte – und der chinesische Megakonzern Tencent investiert weiter kräftig.

Bei Swords of Legends, inzwischen schon der vierte Teil der in China seit 2010 bekannten Gujian-Reihe, ist dies ebenso der Fall. Publisher Wangyuan Shengtang und Entwickler Aurogon Shanghai bekommen seit 2024 finanzielle Unterstützung von Tencent und können so den Fokus der traditionsreichen Reihe deutlich erweitern. Dazu gehören Konsolenversionen und das Debüt der Reihe im Westen.

Swords of Legends richtet sich an Fans chinesischer Mythologie und narrativer RPGs und möchte ein atmosphärisches Einzelspieler-Abenteuer sein. Das mystische Singleplayer-Action-RPG ist inspiriert von legendärer chinesischer Literatur und fernöstlicher Folklore. Dabei soll es explizit kein Soulslike werden.

„God of War“-ähnlicher Aufbau

Das Spiel wird als „wide linear“ vermarktet, die Welt soll also ähnlich aufgebaut sein wie frühere „God of War“-Teile: Story-zentriert, aber mit optionaler Erkundung und Nebenquests. Die Kämpfe sollen dabei dynamisch und zugänglich bleiben. Die Seelen der Monster können eingefangen und als Begleiter im Kampf beschworen werden. Mit diesen Monster-Geistern lassen sich auch kooperative Kombo-Attacken entfesseln. Das flexible Loadout-System der Waffen erlaubt verschiedene Spielstile und Anpassungen je nach Gegner.

Eine Veröffentlichung ist noch nicht absehbar: Das Spiel befindet sich jedoch seit fast zwei Jahren in Entwicklung und dank der finanziellen Unterstützung wird das Studio nun größer. Spekuliert wird, dass Swords of Legends ein Cross-Gen-Game für die nächste Konsolengeneration werden könnte, die nicht wenige im Jahr 2027 erwarten. Die Veröffentlichung ist auf dem PC und „mehreren Konsolen“ geplant.

Der erste Trailer:

