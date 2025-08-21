Ninja Gaiden 4 präsentiert seine Story in einem neuen Trailer, aber weniger blutig wird es nicht

Im Rahmen der Opening Night Live 2025 präsentierte Geoff Keighley zahlreiche Trailer und Informationen. Unter anderem wurde ein neuer Trailer zu Ninja Gaiden 4 gezeigt, welches schon bald für PCs und Konsolen erscheint. Der neue Trailer konzentriert sich ein wenig mehr auf die Geschichte des Spiels, geizt jedoch nicht mit Actioneinlagen und blutigen Auseinandersetzungen.

In einem modernen Tokio ist durch die Rückkehr des „Dunkeldrachen” pures Chaos ausgebrochen. Ein endloser Miasma-Regen hängt über der Großstadt. Das Schicksal der Stadt liegt nun in den Händen des jungen Ninja-Wunderkinds Yakumo aus dem „Raben“-Clan.

Er muss sich einen Weg durch kybernetische Ninja-Soldaten und andere Kreaturen bahnen, um sein Schicksal zu erfüllen, das er mit dem legendären Ninja Ryu Hayabusa teilt. Gemeinsam versuchen sie, Tokio von dem uralten Fluch zu befreien.

Ninja Gaiden 4 erscheint am 21. Oktober für Xbox Series, PS5 und PCs sowie Xbox Cloud und ist bereits am ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar. Wenn ihr bereits einen Eindruck vom Spiel gewinnen möchtet, solltet ihr euch unseren „Angespielt!“-Artikel zu Ninja Gaiden 4 durchlesen. Es könnte nicht nur für Serienfans zum Action-Traum werden.

