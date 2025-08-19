Neptunia feiert Geburtstag und Compile Heart stellt Zukunft der Serie in Aussicht

Compile Heart und Idea Factory haben zum 15. Geburtstag der Neptunia-Reihe eine Jubiläums-Website eröffnet und gleich auch einen frischen Trailer veröffentlicht. Dabei wird voll auf Nostalgie gesetzt und auf die Anfänge der Serie geblickt.

Erstling Hyperdimension Neptunia erschien am 19. August 2010 in Japan für die PlayStation 3 – und seitdem hat die Reihe so einige Spin-offs, Remakes und natürlich auch die vier Haupttitel hervorgebracht. Ihr könnt die komplette Timeline und Chronologie der Spieleserie auf der Website und im Trailer noch einmal Revue passieren lassen.

Neuer Hauptteil in Aussicht?

Im Trailer bedankt sich Compile Heart am Ende bei den Fans mit den Worten: „Thank you for playing ^_^ And… continue?“ – eine kleine, aber ziemlich deutliche Anspielung darauf, dass es bald weitergeht. Schon zuvor hatte der Entwickler bestätigt, dass ein neuer Hauptteil 2025 angekündigt werden soll.

Auf der Jubiläumsseite gibt es neben dem Trailer auch eine Fan-Umfrage sowie einen Art Contest, bei dem Fans ihre Zeichnungen rund um Neptune und ihre Freunde einreichen können. Die Aktion wird aber vermutlich auf den japanischen Raum begrenzt sein.

Wer nicht so lange warten möchte, könnte noch einmal einen Blick auf die Re;Birth-Trilogie werfen. Wie wir in einem früheren Artikel beleuchtet haben, war der Weg der Re;Birth-Trilogie in den Westen ziemlich holprig: Es gab gecancelte Versionen und eine überraschende Kehrtwende zugunsten der PlayStation.

Umso erfreulicher ist es, dass die Wartezeit nun überschaubar bleibt. Am 30. September erscheint die Sammlung digital für PS4. Es folgt im Oktober eine physische PS4-Version, die ihr bei Amazon* findet. In Asien und Japan gibt es eine mehrsprachige Handelsversion auch für Switch, die ihr bei Play-Asia* importieren könnt.

Der Anniversary-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Compile Heart