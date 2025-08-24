Die Ferien sind vorbei: Das Obol-Squad übernimmt mit dem neuen Update zu Zenless Zone Zero

HoYoverse hat die nächste große Version von Zenless Zone Zero vorgestellt. Mit 2.2 „Geh nicht gelassen in die gute Nacht“ geht es am 4. September direkt weiter mit der angespannten Lage rund um den Obol-Squad und ihrem Kampf gegen die Exaltierten.

Nachdem Version 2.1 noch eher sommerlich und leichtfüßig daherkam, wird es in 2.2 wieder deutlich ernster. Die Hauptgeschichte knüpft an die Ereignisse von 2.0 und 2.1 an und rückt nun den Obol-Squad in den Mittelpunkt. Auf der Waifei-Halbinsel spitzt sich der Konflikt mit den Exaltierten weiter zu – die Lage bleibt angespannt und verspricht einige Wendungen.

Zwei neue S-Agenten – oder eigentlich vier

Die größte Neuerung sind wie gewohnt neue Agents – wobei es diesmal gleich doppelt spannend wird. Mit Seed & Seed Sr. wird erstmals ein Duo ins Spiel integriert: Seed ist eine Elektro-Attacke-Agentin, die sich mit ihrem riesigen Mech Seed Sr. ins Getümmel stürzt. Sie wird in der ersten Hälfte der Version in der Signalsuche verfügbar sein – samt eigenem S-Rang-W-Motor.

In der zweiten Hälfte stoßen Orphie und Magus dazu. Orphie ist eine Feuer-Attacke-Agentin, begleitet von Magus, die ein ziemlicher Hitzkopf zu sein scheint. Beide treten im Kampf als Einheit auf – und bringen reichlich Feuerkraft mit. In welcher Beziehung die beiden zueinander stehen und warum sie genau miteinander verbunden sind, bleibt abzuwarten. Alle vorgestellten Agents sind Teil des Obol-Squads.

Events, Bangboos und Story

Natürlich kehren auch wieder vergangene Signalsuchen zurück – mit Trigger (erste Hälfte) und Evelyn (zweite Hälfte). Außerdem gibt’s zwei neue Bangboos: Mercury, ein Panzerfahrer mit hohem Feuer-Schaden, sowie Excaliboo, der über ein Event kostenlos freigeschaltet werden kann.

Neben der Hauptgeschichte gibt es in Version 2.2 auch wieder eine neue Agenten-Story: „Flora des blühenden Tals“ dreht sich um Seed und ihren Mech Seed Sr. und dürfte einen tieferen Einblick in die Vergangenheit der beiden geben. Begleitend dazu wird es auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von ZZZ wieder reichlich Promomaterial geben – von Artworks bis zu kleinen Teaservideos.

Auch das bekannte Tower-Defense-Minispiel kehrt zurück, bei dem es am Ende Excaliboo als Belohnung gibt. On top gibt es wieder tägliche Login-Boni, neue Kampfherausforderungen und ein kleines Rhythmus-Event mit bekannten ZZZ-Tracks.

Version 2.2 bringt auch Quality-of-Life-Optimierungen, etwa beim Suibian-Tempel oder der Möglichkeit, ungenutzte Agents im Menü auszublenden. Als kleines Extra wurde während eines Streams auch ein neuer Code geteilt: OBOLSQUAD bringt euch 300 Polychrome, gültig nur noch heute.

Und noch ein Fun-Fact am Rande: ZZZ hat bei den Mobile Game Awards 2025 den Preis für „Best Visual Achievement“ abgeräumt. Glückwunsch! Was haltet ihr von Seed & Orphie als neue Duo-Agenten? Cooles Konzept oder zu viel Chaos auf dem Schlachtfeld? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo