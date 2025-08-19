Der Herbst hält buchstäblich eine Mega-Entwicklung für Pokémon-Fans bereit

The Pokémon Company gibt erste Einblicke in die neue Season des Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket. Wie man im Rahmen der Pokémon-Weltmeisterschaften bekannt gegeben, werden mit dem Beginn der neuen Season im Herbst Mega-Entwicklungen eingeführt.

Im besonderen Fokus des Events stehen dabei Mega-Altaria, Mega-Garados und Mega-Lohgock. Aber auch Mega-Glurak X-ex, Mega-Guardevoir-ex und Mega-Lucario-ex werden mit an Bord sein. Darüber hinaus konnten Fans einen ersten Blick auf Mega-Dragoran werfen, das im anstehenden Spiel Pokémon-Legenden: Z-A eine größere Rolle spielen wird

Aktuell gibt es jedoch erst einmal eine Erweiterung für das Kartenset A4, um das es eine Kontroverse wegen plagiierter Artworks gab. Das Kartenset A4a wird am 28. August erscheinen. Welche Pokémon hier enthalten sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Kürzlich sind mit „Weisheit von Meer und Himmel“ auch Baby-Pokémon dazugestoßen.

Das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket ist derzeit für iOS über den App Store und für Android über Google Play verfügbar. Ihr wollt eure Sammelleidenschaft auch nach außen tragen? Dann schaut euch mal die aktuelle UNIQLO-Kollektion zum Sammelkartenspiel-Pocket an!

Der neue Trailer.

via Gematsu, GamePro, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.