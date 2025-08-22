Ein neuer Albtraum beginnt: Caroline nimmt mit Tormented Souls 2 den zweiten Anlauf

2021 erschien Tormented Souls für PS5 und PCs, später auch für weitere Plattformen. Klassischer Survival-Horror, ein Herrenhaus und eine starre Perspektive. Was sollte da schiefgehen? Offenbar nicht viel für Publisher PQube, der schon 2023 eine Fortsetzung angekündigte.

Es dauerte bis zum Juni 2025, ehe Tormented Souls 2 wieder zurück auf die Bildfläche trat. Im Rahmen der Gamescom hat PQube Games jetzt auch den konkreten Veröffentlichungstermin geliefert. Der Schrecken beginnt am 23. Oktober auf Steam, PS5, Xbox Series woei im Epic Games Store und bei GOG. Für PS5 gibt es eine Handelsversion, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt.

Der dazu veröffentlichte neue Gameplay-Trailer bietet frische Eindrücke des klassischen Survival-Horror-Erlebnisses und „erste Details zu den monströsen Bossgegnern, denen Caroline bei der Erkundung der geheimnisvollen ‚anderen Seite‘ des Orts Villa Hess begegnen wird“.

Keine Ruhe für Caroline

Nach den schockierenden Ereignissen im Wildberger Hospital wünscht sich Caroline ein ruhiges Leben mit ihrer Schwester Anna. Doch Anna wird schon bald von düsteren Visionen heimgesucht, deren Inhalte sie in beunruhigenden Zeichnungen festhält – Zeichnungen, die auf mysteriöse Weise zur Realität werden.

Um Anna von ihrem Leid zu befreien, reisen die Schwestern in die abgelegene Stadt Villa Hess in den Bergen Südchiles, wo eine scheinbar friedliche Klinik Heilung verspricht. Was soll schon passieren?

Der neue Trailer:

