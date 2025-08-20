Shadowdrop: Beliebtes Taktik-RPG in HD-2D von Square Enix ist ab sofort überall verfügbar

Bereits Anfang des Jahres deutete es sich an, als Triangle Strategy nach einer kurzen Abwesenheit aus dem Nintendo eShop verschwand und mit Square Enix einen „neuen Publisher“ erhielt. Zuvor war Nintendo der Publisher. Seit der Xbox-Übertragung im Rahmen der Gamescom 2025 kennen wir den (bereits vermuteten) Grund dafür.

Das im Jahr 2022 veröffentlichte Taktik-RPG war bislang nicht für andere Konsolen erhältlich. Mit einem Shadowdrop ist Triangle Strategy ab sofort für Xbox Series, Xbox auf PCs und PlayStation 5 verfügbar. Außerdem dürfen sich PlayStation- und Xbox-Fans bis zum 3. September über einen zeitlich begrenzten Rabatt von 30 Prozent freuen.

Ursprünglich erschien Triangle Strategy für Nintendo Switch, PCs via Steam und Meta Quest. Das Spiel wurde vonm Team hinter Octopath Traveler und Bravely Default, Team Asano, entwickelt. Das Taktik-RPG möchte Veteranen sowie Genre-Neulinge gleichermaßen herausfordern.

Ihr werdet dabei in einen Konflikt verwickelt, der über das Schicksal der darin verstrickten Königreiche Glenbrock, Aesfrost und Heissand entscheidet. Spielende „begleiten den Protagonisten Serenoa Wolffort und seine Gefährten, darunter sein Kindheitsfreund Prinz Roland, seine Verlobte Prinzessin Frederica Aesfrost und Benedict, der Ratgeber des Hauses Wolffort, auf ihrem Abenteuer in diesem neuen Konflikt“.

Der neue Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Triangle Strategy, Nintendo, Square Enix, Artdink