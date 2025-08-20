Das vielleicht verrückteste Spiel der Gamescom 2025 sieht Japanisch aus, ist aber aus Spanien

Zwischen den vielen Hochglanztiteln der Gamescom Opening Night Live gab es Trailer, die auf andere Weise die Aufmerksamkeit auf sich lenkten. Einer davon war der Trailer zu Denshattack! mit seinem speziellen Grafikstil, der stark an Jet Set Radio erinnert.

In einer bunten japanischen Dystopie, die nach der Klimakatastrophe spielt, steuert ihr einen individuell anpassbaren Zug, führt waghalsige Tricks aus und stellt euch rivalisierenden Gangs, um den finsteren Megakonzern Miraido zu stürzen.

Mit Ollies, Kickflips und Grinds (als Zug, jep) baut ihr euch nach und nach einen Ruf in der Untergrundszene auf. Dabei macht ihr euch Gegner zu Verbündeten. Das Spiel ist stark inspiriert von japanischer Popkultur und Anime. „Das Team hatte unheimlich viel Spaß dabei, die Welt von Denshattack! zu entwerfen“, erklärt Director David Jaumandreu.

Und weiter: „Unsere Inspiration war die Kunst, Kultur und Musik Japans, und natürlich auch unsere Liebe für Züge und das Skateboarden. Denshattack! ist ein Projekt, das wir schon lange verwirklichen wollten, und wir können es kaum erwarten, dass die Welt erlebt, was wir hier geschaffen haben.“

Auf dem Weg quer durch Japan erwarten euch immer verrücktere Bosse – von Mecha-Magical-Girls über wandelnde Burgen bis hin zu mechanischen Monstern. Nur euer Können entscheidet, ob ihr sie stoppen könnt. Dabei erkundet ihr die Kuppel-Metropolen von Osaka und Tokio, die schneebedeckten Weiten Hokkaidos und viele weitere Regionen, in denen euch neue Regeln und Herausforderungen erwarten.

Für die musikalische Untermalung konnte das Team den renommierten Komponisten Tee Lopes gewinnen, bekannt für seine Arbeit an Sonic Mania, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge und Streets of Rage 4. Seine neue Single „Densha ni notte ne! ~電車に乗ってね!~“ ist bereits im ersten Trailer zu hören, und weitere Gastkomponisten sollen in Zusammenarbeit mit dem Musiklabel Kid Katana angekündigt werden.

Fireshine Games und das Entwicklerstudio Undercoders (das seinen Sitz übrigens in Barclona, Spanien hat) kündigen an, dass Denshattack! im Frühjahr 2026 für PlayStation 5, Xbox Series sowie PCs erscheinen wird.

Der erste Trailer:

via Push Square, Gamespress, Gematsu, Bildmaterial: Denshattack!, Fireshine Games, Undercoders